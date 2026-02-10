Qué servicios ofrece el Hospital Alende para cuidar la salud de los más chicos

Los servicios que ofrece el Hospital Alende para cuidar la salud de los más chicos.

Los servicios que ofrece el Hospital Alende para cuidar la salud de los más chicos.

Durante la última semana, el Hospital Alende de Budge se transformó en el escenario de una masiva jornada de salud preventiva , donde más de 500 niños y niñas de Lomas de Zamora accedieron a controles médicos integrales.

Organizado por la Secretaría de Salud, este operativo buscó facilitar el acceso a servicios básicos y fortalecer la detección temprana de patologías en la población infantil.

Durante la actividad, los equipos profesionales realizaron controles pediátricos de rutina, seguimiento de peso y talla para monitorear el desarrollo nutricional, y brindaron atención odontológica específica para los más pequeños.

Además de las revisiones clínicas, el centro de salud de Ingeniero Budge funcionó como posta de vacunación para completar los esquemas obligatorios, garantizando que los menores cuenten con la protección necesaria antes del inicio del ciclo lectivo.

La jornada no se limitó a las tareas sanitarias, ya que los nenes y nenas pudieron disfrutar de una tarde recreativa gracias a las propuestas de la Secretaría de Cultura y el programa "Lomas Lee en Comunidad", de la Secretaría de Educación.

hospital alende controles a niños. Los nenes y nenas pudieron disfrutar de una tarde recreativa gracias a las propuestas de la Secretaría de Cultura y el programa "Lomas Lee en Comunidad", de la Secretaría de Educación.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 11.19.49 El centro de salud de Ingeniero Budge funcionó como posta de vacunación para completar los esquemas obligatorios.

El Hospital Alende, en crecimiento

En el centro de salud ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor, en Budge, se desarrollan trabajos de infraestructura con el objetivo de ampliar las salas de atención, construir un SUM, dos nuevas salas de parto y una sala materno infantil.

Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento.

Con servicios de atención integral durante el embarazo, el parto y el cuidado de las primeras infancias, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende tiene especialistas en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología.

Los números de Hospital Alende durante el año pasado

Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el hospital, que a través del Gobierno de la Provincia incorporó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

En el Alende también organizan operativos especiales para que miles de niños tengan controles pediátricos, odontológicos, dermatológicos, electrocardiogramas y vacunas del Calendario Nacional. Lo mismo ocurre con mujeres que acceden a jornadas de controles ginecológicos que incluyen exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías.