El picante video de Luana Fernández de Gran Hermano que se hizo viral en las redes sociales

Launa Fernández es una de las participantes más destacadas de la presente edición de Gran Hermano Generación Dorada y una de las que más polémicas genera dentro del certamen de Telefe , quedando siempre bajo la lupa de los seguidores del reality.

Mientras que las redes sociales revivieron un picante video de otros tiempos de la joven participante en Elo Podcast , que rápidamente se hizo viral.

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En las imágenes, grabadas hace unos años, Luana Fernández está en el podcast conducido por Elías Kier Joffe , y se hizo viral en su momento por conversación subida de tono.

El viejo video de Luana de Gran Hermano

En el video se puede ver a la participante de Gran Hermano con un look diferente al que tiene actualmente, con un chupetín en la boca.

El intercambio entre ambos genera incomodidad para el resto del público y muchos usuarios de las redes sociales fueron lapidarios al comentar lo que estaban viendo.

Luana separada.jpg-69aa2d6f68199 Luana, en Gran Hermano.

“Bueno, escúchame, ¿y esa voz tan linda que tenés? ¿Es verdad que sos locutora?”, le preguntó Elo. “No, no me preguntes eso”, respondió Luana Fernández.

Rápidamente, comenzó un coqueteo que continuó con un constante: “Mirá qué pícara que sos”, de parte del conductor ante la mirada de joven.