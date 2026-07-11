Inglaterra le ganó a la Noruega de Haaland y espera por la Argentina o Suiza

Con dos goles de Jude Bellingham , Inglaterra derrotó 2-1 a la Noruega de Erling Haaland y se metió en las semifinales del Mundial 2026 . Espera por el vencedor de la Argentina y Suiza, el próximo miércoles en Atlanta.

Los goles llegaron de la mano de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo mientras que Jude Bellingham lo empataba 10 minutos más tarde y a los 3 minutos del alargue capturo el rebote que dejo el arquero noruego, Ørjan Nyland, para el 2-1 final que le permitió obtener el boleto a la fase previa a una nueva final.