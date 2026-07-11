Adiós a Antonio Rattín: El día que su expulsión con la Selección Argentina cambió las reglas del fútbol

El fútbol despide hoy a Antonio Rattín, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca y de la Selección Argentina , quien falleció este sábado a los 89 años. Su partida deja un vacío enorme, pero también invita a recordar el día en que su fuerte personalidad transformó el deporte más popular del planeta.

Ocurrió el 23 de julio de 1966, en el mítico estadio de Wembley. Argentina se enfrentaba al local, Inglaterra , por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Antonio Rattín era el gran capitán y el "caudillo" de aquel equipo argentino. El partido era sumamente tenso y el árbitro alemán, Rudolf Kreitlein, inclinaba la balanza para los dueños de casa.

A los 35 minutos del primer tiempo, cansado de los fallos locales, Rattín se acercó al juez para pedirle un traductor y exigir explicaciones. El árbitro, argumentando que el argentino lo miraba con "mala intención", decidió expulsarlo.

Antonio Rattín no hablaba alemán, el árbitro no hablaba español y en ese entonces no existían las tarjetas de amonestación. Nadie entendía con claridad qué pasaba. Indignado por la injusticia, el capitán argentino se negó a salir de la cancha. Camino al vestuario, decidió retorcer con su mano el banderín del córner, que tenía estampada la bandera británica.

Para coronar su protesta ante el abucheo de todo el estadio, Antonio Rattín se sentó a descansar sobre la alfombra roja que estaba destinada exclusivamente para la Reina Isabel II. Aquel partido terminó con la eliminación de Argentina, y los ingleses tildaron a los jugadores sudamericanos de "animales". Sin embargo, ese caos idiomático y organizativo encendió las alarmas de la FIFA.

El cambio en las reglas del fútbol para siempre

Ken Aston, un famoso árbitro inglés de la época, se quedó pensando en cómo solucionar el problema de la comunicación en el fútbol. Mientras manejaba por la calle y miraba un semáforo, tuvo una idea brillante: usar los colores amarillo para advertir y rojo para castigar, un lenguaje visual que cualquier persona del mundo pudiera entender sin importar su idioma.

Gracias a la rebeldía de Antonio Rattín en Wembley, la FIFA estrenó las tarjetas amarillas y rojas en el Mundial de México 1970. Este 11 de julio de 2026 Rattín inició su viaje a la eternidad. Se va el hombre, se va el capitán de la camiseta única, pero se queda para siempre el futbolista que, con un solo acto de coraje, rediseñó las reglas del fútbol para el resto de la historia.