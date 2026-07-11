Peluquera de Temperley escrachó a un cliente acosador que le hizo una propuesta sexual: "Preguntó si..."

Una peluquera de Temperley denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre que se contactó con ella haciéndose pasar por un potencial cliente para hacerle una propuesta "indecente" a traves de Whatsapp.
La víctima hizo pública una situación que asegura haber vivido. Un hombre se habría hecho pasar por un cliente para hacerle una propuesta de contenido sexual.
Una peluquera de Temperley denunció públicamente haber sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre que se contactó con ella haciéndose pasar por un potencial cliente para hacerle una propuesta "indecente" a traves de Whatsapp.
Según relató de la joven, el sujeto comenzó consultando por el precio de un corte de pelo, pero minutos después cambió el tono de la conversación y le realizó una propuesta de contenido sexual.
La mujer, que lleva más de dos décadas trabajando en el rubro, publicó las capturas de pantalla del intercambio en sus redes sociales y explicó que decidió visibilizar lo ocurrido para alertar a otras vecinas del barrio San José.
De acuerdo con las conversaciones difundidas, el hombre primero preguntó cuánto costaba un corte de pelo y luego insistió con que quería hacer "otra consulta", aclarando que temía que ella se enojara. Finalmente, escribió: "¿Hacen con final relax?", una expresión utilizada habitualmente para hacer referencia a servicios sexuales.
La peluquera respondió con firmeza, rechazó la insinuación y le advirtió que lo denunciaría y lo expondría públicamente. En su publicación, también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el mismo individuo contacte a otras trabajadoras con la misma modalidad.
"No quiero pensar que este tipo les mande mensajes así a otras chicas o a nenas. No quiero que le haga el cuento del tío a ninguna piba más. Esto es mi fuente de trabajo", sostuvo.
Hasta el momento, no trascendió si la damnificada formalizó una denuncia penal por el hecho. El caso tomó repercusión entre vecinos de Temperley y del barrio San José, donde numerosas personas compartieron la publicación como forma de advertencia.