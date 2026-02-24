Ingeniero Budge: alertan sobre un acosador que atacó a una joven y escapó

Una joven sufrió un caso de acoso sexual cuando regresaba a su casa, en Ingeniero Budge , donde fue atacada por un hombre con la cara cubierta por un barbijo que escapó corriendo, pero que quedó filmado por las cámaras de seguridad de la zona.

"El día martes (17 de febrero) del Carnaval, mi hermana venía de Camino Negro caminando cuando este tipo la empezó a seguir desde las Heras y las Tropas, hasta San Vicente y Lisandro de la Torre, donde la puso contra un árbol y la manoseó", contó la hermana de la víctima.

Veredicto. Lo condenaron a 18 años de cárcel al por abusar de su hija en Fiorito

CONFLICTO SIN FIN Las víctimas de la "cuñada acosadora" de Fiorito denuncian un nuevo ataque

En una publicación compartida en Facebook, la mujer mostró los videos en los que se observa al agresor. Se trata de un sujeto masculino de contextura mediana que tenía puesto un barbijo.

"Pedimos por favor cualquier dato, si alguien lo reconoce, ya sea por la vestimenta o contextura física, cualquier dato que puedan brindar se lo agradecemos así podemos hacer la denuncia correspondiente", agregó en el escrache para pedir la colaboración de testigos.

Acoso sexual (1) El acosador de Budge quedó filmado.

Acoso sexual en Temperley

En noviembre de 2025, una adolescente fue acosada por un joven que trató de manosearla en la vía pública, a plena luz del día, en Iriarte y Zuviría, en Temperley.

Días más tarde, el agresor fue identificado y aprehendido. Sin embargo, solo estuvo demorado algunas horas, hasta que recuperó la libertad.

En las imágenes del acoso sexual se observaba que la víctima enfrentó al agresor y lo obligó a huir. La viralización del video fue fundamental para conocer su rostro.