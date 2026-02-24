Mauricio Pellegrino, en la mira de River: ¿qué pasará con el DT de Lanús?

Después de la derrota ante Vélez, Marcelo Gallardo decidió no continuar como entrenador de River y el jueves dirigirá su último partido ante Banfield. Y en la lista de los posibles sucesores aparece el entrenador de Lanús , Mauricio Pellegrino , quien es uno de los apuntados por la dirigencia riverplatense.

El DT, que llegó a principio de 2025 al Granate, renovó en enero su vínculo Desde que el Muñeco anunció su salida del Millonario, la danza de nombres se agrandó con el paso de las horas y uno de los últimos en sumarse es el DT del Granate, considerado uno de los mejores entrenadores de la actualidad en el fútbol argentino.

Fue el periodista Mauro Palacios , a través del programa “La Otra Jugada” de Picado TV, el que puso sobre la mesa el nombre de Pellegrino, ya que informó que es el tapado que maneja la dirigencia en caso de que Eduardo Coudet , hoy la primera opción, no se convierta en el reemplazante de Gallardo.

Esta noticia cayó como una bomba en el mundo Lanús. No sólo porque el jueves afrontará el partido revancha de la final ante Flamengo por la Recopa Sudamericana , sino porque el equipo se encuentra en un gran momento y con grandes expectativas para 2026, donde también tendrá acción en la Copa Libertadores.

El también aparece en esa lista es el oriundo de Lomas de Zamora Ariel Holan, quien tuvo un buen paso por Rosario Central y desde diciembre no tiene trabajo. Holan, como reciente antecedente, tiene el título que logró con Central en la temporada pasada y es otro de los técnicos que seducen en Núñez.

Los otros entrenadores que están en carrera por reemplazar a Gallardo son Hernán Crespo y Santiago Solari, dos hombres de la casa y que conocen a la perfección el mundo River.

El futuro de Mauricio Pellegrino: River lo quiere, Lanús lo tiene

Pellegrino es uno de los nombres que aparece en la carpeta del Millonario para reemplazar a Gallardo, pero su salida es una de las más complicadas. El DT, que llegó a principio de 2025 al Granate, renovó en enero su vínculo con el club por otra temporada y tiene contrato hasta diciembre de este año.

Por este motivo, River deberá llegar a un acuerdo con Lanús en caso de que quiera contratar al entrenador, siempre y cuando todas las partes estén dispuestas a negociar. Por lo pronto, parece complicado que deje al equipo en el inicio de una temporada muy exigente y con grandes desafíos para la institución.