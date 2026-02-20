No gritó el gol de Lanús, acertó los cambios y apostó por su goleador: el partido de Mauricio Pellegrino

Lanús sacó una ventaja ante el poderoso Flamengo en el encuentro de ida de la final de la Recopa Sudamericana . La victoria por 1-0 en la Fortaleza de Guidi y Cabrero le da cierta tranquilidad para afrontar la revancha del jueves en el Marcaná, ya que con un empate se consagrará campeón.

La diferencia en los presupuestos en los planteles no se notó en el campo de juego y el Granate, con un sólido trabajo colectivo, se quedó con una merecida victoria. Y uno de los grandes responsables fue el entrenador Mauricio Pellegrino , que acertó en cada una de sus decisiones y el partido salió a la perfección.

Habrá acción en el Sur. Lanús y Flamengo jugarán más allá del paro nacional: el motivo

El DT tenía en claro cómo contrarrestar las fortalezas de su rival, también el sector por dónde podía lastimar, y los jugadores cumplieron de gran manera lo que les pidió el DT. Y a eso se le suman tres decisiones que resultaron determinantes: la apuesta por el goleador Rodrigo Castillo a pesar de que no estaba plenamente recuperado de una lesión, los dos cambios que metió a los 20 minutos del complemento y el planteo elegido para no sufrir sobresaltos.

La presencia como titular del goleador fue la apuesta más jugada del DT porque el oriundo de Venado Tuerto no estaba recuperado por completo del desgarro que sufrió tras el empate con Talleres y había riesgo de que se agrave su lesión. Sin embargo, nada de eso pasó.

rodrigo-castillo-lanus La presencia de Castillo fue la gran apuesta que hizo el DT de Lanús. Club Lanús.

Rodrigo Castillo, cuya presencia era fundamental para desarrollar el plan de juego, cumplió con lo que pidió el entrenador, redondeó un gran partido y además le dio el gol del triunfo con un cabezazo letal, luego de que el árbitro le haya anulado dos goles por posición adelantada.

Los cambios en el momento justo

Pellegrino, que sabía de importancia de estar sólido por las bandas, decidió cambiar a los volantes externos a los 20 minutos del segundo, en un momento clave del partido, cuando el cansancio y el desgaste se comenzaba a sentir, y con eso revitalizó el juego de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2024670013320204338&partner=&hide_thread=false ¡HASTA CABECEÓ ÉL! Mauricio Pellegrino vivió TRANQUILO y entre abrazos el 1-0 de Rodrigo Castillo para Lanús vs. Flamengo por la #Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/0M3nhUpQl8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Los ingresos del chileno Matías Sepúlveda y del juvenil Dylan Aquino le dieron frescura al ataque por las puntas, también solidez en la marca, y a partir de ahí se vio lo mejor del local, dominado en campo rival al poderosos Flamengo. Ambos futbolistas, además, entraron finos y eso ayudó para que todo salga perfecto.

Cauteloso y sin exagerar, Pellegrino hace soñar a Lanús

Siempre con la palabra justa, sin desbordarse ni jugar para las cámaras, Pellegrino da una imagen sobria, sin estridencia, y su equipo es un reflejo de eso: Lanús es un equipo sólido, que conoce sus virtudes y también sus defectos, y juega a lo que sabe. Nunca se enloquece, siempre da la imagen de un equipo serio, y así se anima a soñar en grande.