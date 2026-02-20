viernes 20 de febrero de 2026
Control policial.

Llevaba partes de una moto robada en Lomas de Zamora y fue detenido por la Policía

Lo atraparon mientras transportaba la carga en un camión hacia el Norte del país. Comprobaron que el rodado había sido denunciado por robo en Lomas.

Las motopartes estaban en un camión que se dirigía a Jujuy.

Un hombre fue detenido por la Policía en la provincia de Tucumán, luego de que lo sorprendieran transportando partes de una moto que había sido robada en Lomas de Zamora.

Todo ocurrió durante un control en el Puesto Fronterizo 7 de Abril, sobre la Ruta Nacional N°34. Efectivos policiales pararon un camión de una empresa de encomiendas que provenía desde Buenos Aires y se dirigía a la provincia de Jujuy.

Los agentes procedieron a inspeccionar el vehículo y no tardaron en notar una situación sospechosa: el camión llevaba distintas partes de una misma moto. Había ruedas, amortiguadores, guardabarros y otros elementos.

La moto fue robada en Lomas de Zamora

Partes de la moto robada en Lomas de Zamora.

El conductor no pudo justificar la procedencia de esas motopartes. Pero lo peor llegó cuando chequearon los datos de la moto en el sistema informático: había sido robada en Lomas de Zamora.

El sistema mostró un pedido de secuestro activo, en el marco de una causa por “robo agravado de motovehículo”. Había sido denunciado en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción en el centro de Lomas y Lomas Oeste.

Ante esta situación, el conductor fue detenido y demorado por presunto delito de “encubrimiento”. Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la III Nominación local ordenaron el secuestro de las encomiendas que transportaba el camión y notificar al conductor de que seguirá investigando en esa causa.

Llevaba partes de una moto robada en Lomas y fue detenido por la Policía