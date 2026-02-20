La inédita confesión de Ayelén Paleo sobre su vida íntima "Que me lleguen regalos..."

Ayelén Paleo sorprendió al hacer una confesión inédita sobre su vida privada. En medio del conflicto judicial que mantiene con Carmen Barbieri , la ex vedette reconoció que, años atrás, mantuvo encuentros íntimos con hombres a cambio de obsequios y no dudó en reivindicar esa etapa.

La revelación ocurrió durante su paso por El Ejército de LAM, el streaming de Bondi Live, cuando fue consultada sin rodeos sobre su pasado.

Se picó La durísima frase de Carmen Barbieri tras la detención de la mamá de Ayelén Paleo

“Ojalá fuera gato, mi amor. Ya dejé todo eso atrás, pero me encantaría volver”, lanzó, descolocando a los conductores del ciclo. Ante la sorpresa en el estudio, Paleo explicó qué era lo que más disfrutaba de ese estilo de vida: “Que me lleguen regalos… me encantaría”.

Lejos de esquivar el tema, la bailarina fue aún más directa al aclarar que se trató de una etapa concreta de su vida. “En una época lo era. Ahora soy una señora”, sostuvo. Incluso, al ser consultada sobre el regalo más costoso que recibió, respondió entre risas: “Fue tanto que ya no recuerdo”.

La guerra de Ayelén Paleo con Carmen Barbieri

Más allá de sus declaraciones personales, Ayelén Paleo volvió a apuntar contra Carmen Barbieri, a quien acusó de ejercer durante más de quince años un hostigamiento mediático constante. Según relató, esa situación se originó tras los rumores de un vínculo con Santiago Bal en 2011, cuando el actor aún estaba casado con la conductora.

De acuerdo con la ex vedette, ese señalamiento público le dejó profundas consecuencias tanto a nivel personal como profesional, motivo por el cual decidió llevar el conflicto a la Justicia.