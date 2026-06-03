La marca histórica que alcanzó Los Andes con el empate 0-0 ante All Boys

Una de las principales virtudes de Los Andes en la actual temporada de la Primera Nacional es su solidez defensiva y lo confirmó en el último 0 a 0 ante All Boys, en Floresta. El equipo de Leonardo Lemos se volvió nuevamente con el arco en cero y alcanzó una marca histórica.

El Milrayitas acumula cuatro partidos seguidos con la valla invicta gracias a los empates ante Deportivo Morón (0 a 0) y All Boys y los triunfos ante Godoy Cruz (1 a 0) y Racing de Córdoba (2 a 0). Sin embargo, su racha no refiere a esto, sino a la cantidad de partidos que lleva sin sufrir goles jugando de visitante.

Punto que suma. Los Andes no pudo con All Boys y se terminó conformando con el empate

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Los Andes sufrió su último gol afuera de Lomas de Zamora en su visita a Ciudad de Bolívar por la fecha 2 del campeonato, aunque vale aclarar que después volvió a jugar en esa condición en la fecha 6. Brian Duarte fue el autor de ese tanto con el que el local llegó al empate sobre el cierre del partido y el impidió al conjunto lomense llevarse los tres puntos.

Después de ahí, el equipo dirigido por Lemos no recibió más goles de visitante y suma en total cinco partidos con la valla invicta afuera del estadio Eduardo Gallardón . La lista incluye los siguientes partidos: 2 a 0 ante Ferro, en Caballito; 1 a 0 ante Acassuso, en San Isidro; 2 a 0 ante San Miguel, en Los Polvorines; 0 a 0 ante Deportivo Morón; y 0 a 0 ante All Boys.

Los Andes vs. All Boys

Gracias a esto, Los Andes consiguió una marca histórica que quedará grabada para siempre en los registros del club, ya que según informó el periodista e investigador de la historia de Los Andes, Nicolás Sansivero, el club nunca estuvo tantos partidos seguidos sin recibir goles de visitante.

"Los Andes encadena 5 partidos consecutivos como visitante sin recibir goles por primera vez en su historia", informó en su cuenta personal de X sobre esta marca histórica que registró el equipo de Leonardo Lemos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicoSansivero/status/2060843123236868292&partner=&hide_thread=false Los Andes encadena 5 partidos consecutivos como visitante sin recibir goles por primera vez en su historia. pic.twitter.com/RF6kYB1ovK — Nico Sansivero (@NicoSansivero) May 30, 2026

En defensa, Los Andes es uno de los mejores de la Primera Nacional

El Milrayitas es el equipo que menos goles recibió en lo que va del torneo con apenas cuatro goles en contra y Sebastián López, a su vez, es el arquero que más vallas invictas acumula hasta el momento, ya que lo consiguió en 11 oportunidades sobre un total de 15 partidos.

Estos números en el aspecto defensivo hablan de una gran fortaleza del Milrayitas y es uno de los pilares fundamentales de la buena campaña que lleva adelante el equipo en la Primera Nacional.