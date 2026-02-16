Detienen en Lomas de Zamora a un joven acusado de un violento robo en Esteban Echeverría

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a un joven de 18 años acusado de participar de un violento robo en la localidad de 9 de Abril , partido de Esteban Echeverría .

La investigación empezó luego de un robo ocurrido a fines de enero en el cruce de Elizalde y Colón , en 9 de Abril. Allí se encontraba la víctima, quien fue abordada por tres delincuentes armados que la golpearon brutalmente para robarle .

Los ladrones se llevaron su moto Honda Titán color negra, apagada y sin llaves, junto a su teléfono celular y su billetera, que contenía dinero en efectivo. Tras la denuncia, la DDI de Lomas de Zamora intervino para encontrar a los responsables.

Los investigadores lograron identificar un domicilio en el Barrio Olimpo de Lomas de Zamora , el cual estaría vinculado con uno de los sospechosos. Fue así como se consiguió una orden para allanar el lugar.

La detención en Lomas de Zamora

Los policías hicieron un operativo y lograron detener a uno de los involucrados. Se trataba de un joven de 18 años, a quien le incautaron un casco, tres celulares y ropa que coincidía con la utilizada el día del violento robo en 9 de Abril.

El joven fue trasladado a la dependencia de la DDI de Lomas, por los delitos de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda” y “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Los demás ladrones siguen siendo buscados.