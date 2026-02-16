lunes 16 de febrero de 2026
Tras las rejas.

Detienen en Lomas de Zamora a un joven acusado de un violento robo en Esteban Echeverría

Descubrieron que había participado de un asalto en el que golpearon salvajemente a la víctima. Lo atrapó la DDI de Lomas de Zamora.

La DDI de Lomas de Zamora logró identificarlo y detenerlo.

La DDI de Lomas de Zamora logró identificarlo y detenerlo.

La investigación empezó luego de un robo ocurrido a fines de enero en el cruce de Elizalde y Colón, en 9 de Abril. Allí se encontraba la víctima, quien fue abordada por tres delincuentes armados que la golpearon brutalmente para robarle.

Los ladrones se llevaron su moto Honda Titán color negra, apagada y sin llaves, junto a su teléfono celular y su billetera, que contenía dinero en efectivo. Tras la denuncia, la DDI de Lomas de Zamora intervino para encontrar a los responsables.

Los investigadores lograron identificar un domicilio en el Barrio Olimpo de Lomas de Zamora, el cual estaría vinculado con uno de los sospechosos. Fue así como se consiguió una orden para allanar el lugar.

La detención en Lomas de Zamora

Los policías hicieron un operativo y lograron detener a uno de los involucrados. Se trataba de un joven de 18 años, a quien le incautaron un casco, tres celulares y ropa que coincidía con la utilizada el día del violento robo en 9 de Abril.

El joven fue trasladado a la dependencia de la DDI de Lomas, por los delitos de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda” y “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Los demás ladrones siguen siendo buscados.

