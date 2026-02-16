El fuerte cruce de Cinthia Fernández con Elba Marcovecchio sobre la deuda alimentaria de Mauro Icardi

Cinthia Fernández increpó a la abogada de Mauro Icardi y se enfrentaron en vivo.

Una mañana de tensión que traspasó la pantalla de El Trece se vivió en el programa La Mañana con Moria cuando la panelista del ciclo Cinthia Fernández se cruzó con la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, respecto a la supuesta deuda alimentaria que el futbolista tendría con Wanda Nara y sus hijas.

En el medio de la entrevista que mantuvo la conductora Moria Casán con la abogada, fue Fernández quien fue directo al hueso y sin vueltas le consultó a Marcovecchio: "Mauro, ¿debe alimentos?". La respuesta de Elba fue tajante y sin dudarlo contestó: "Mirá, yo no te voy a contestar más nada".

La panelista, fiel a su estilo punzante, le contestó: "¿Por qué? ¿Por qué no podés?". Y agregó: "¿Cuál es el problema de contestar una pregunta clara que es un conflicto que tu cliente y la otra?".

Al aumentar el tono de la discusión, Marcovecchio intentó poner paños fríos: "Cinthia, pará un segundito. Cinthia, yo te respeto. Lo único que te estoy diciendo es que en esa actitud beligerante que tenés conmigo desde hace un tiempo, que no sé de dónde viene, porque, que yo sepa, vos no tenías ningún problema personal conmigo".

Ante el reclamo de la letrada, Cinthia siguió en el mismo tono y continuó con su pregunta: "¿Cuál es el problema personal que manifiesto en una pregunta así? Perdón, ¿vos no sos la abogada de Mauro Icardi? ¿A quién le pregunto? ¿Al Papa Francisco?". Con ironía, Elba respondió: "No, al Papa Francisco sería complicado que le preguntes". Y Cinthia, sin perder el tono alto de la discusión, lanzó: "Estoy siendo irónica, hay que explicarte todo hoy, dije: 'Que en paz descanse'".

