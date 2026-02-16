lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026
Un fuego.

Qué hay de cierto del romance fugaz entre Cazzu y Bad Bunny

Cazzu fue la gran invitada en el segundo recital de Bad Bunny. Se conocieron en 2017 y un malentendido derivó en una llamada personal.

“Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien… Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros”, había comentado en 2021 Cazzu durante una entrevista para el programa Podemos Hablar de Telefe.

Y siguió: "Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia…".

Todo comenzó en 2017 entre Cazzu y Bad Bunny

¿Cómo se conocieron? A través de la música. La historia se remonta a 2017, cuando Cazzu fue invitada a participar en el remix de Loca, canción de Khea y Duki, en la que también colaboró Bad Bunny.

Cazzu contó: "Fue un momento en el que él estuvo acá y cantamos, fue en el Luna (Park). Él hizo el remix de Loca, fue un gran momento para nosotros porque a él le iba muy bien…". Pero antes de que llegue ese momento, hubo un mal entendido: a Cazzu la boicotearon y no le avisaron que Bad Bunny la había invitado a cantar, pero un llamado a último momento de Benito cambió todo.

"¿Dónde estás Baby?", le dijo, y ella salió a toda velocidad para llegar justo y subirse al escenario. Ahí lo conoció más de cerca. "Es buena persona", dijo.

Su amistad y buena relación actual se vio este domingo arriba del escenario cuando interpretaron juntos temas en el Día de los Enamorados.

