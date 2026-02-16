Wanda Nara apareció en "la casita" de Bad Bunny y causó una catarata de comentarios en las redes

Wanda Nara sorprendió con su presencia en el último show que hizo Bud Bunny en River Plate.

En medio de un fin de semana bastante agitado, Wanda Nara que no deja de sorprender apareció en el último show que ofreció el cantante del momento Bud Bunny en el estadio de River Plate y enseguida estallaron las redes al ver a la conductora de Telefe al lado del boricua.

La aparición de Wanda fue en la emblemática casita que instala en el escenario Bud Bunny para que distintos artistas y bailarines invitados puedan acompañarlo en ese tramo del show. Como no podía ser de otra manera, a Wanda se la vio muy cerca del cantante por lo que los presentes en el show al verla por pantalla gigante enseguida la reconocieron y la ovacionaron.

El equipo del puertorriqueño suele elegir famosos del país que visita para que sean parte de su famoso evento. Wanda estaba vestida de azul, bailando al ritmo de Bad Bunny. El cantante pasó por al lado suyo y compartieron varios minutos muy cerquita junto a otros artistas invitados.

Quienes estuvieron en la casita con Wanda Nara No fue solo Wanda la invitada especial al último show del puertorriqueño, ya que en las redes se viralizó también la imagen de Nicki Nicole y Yami Safdie, dos de las cantantes argentinas más exitosas del momento por lo que el público se volvió loco al verlas.

También formaron parte de La Casita de Bad Bunny en su show de este domingo Lali, que volvía de tocar en Cosquín Rock, Luck Ra y Tiago PZK. Sin dudas, fue la noche más concurrida por figuras argentinas de las tres fechas en River Plate. En tanto, días anteriores habían aparecido Tini Stoessel, Bizarrap, María Becerra, Guillermo Novellis y Callejero Fino, entre otros. La conductora había adelantado su participación cuando subió una foto en pleno recital, pero como espectadora. f768x1-226564_226691_5050 Wanda bailó muy cerquita del artista. f768x1-226569_226696_5050 Varios artistas participaron del último show de Bad Bunny en River Plate. Mirá el video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2023218643341840799&partner=&hide_thread=false Wanda y Bad Bunny pic.twitter.com/fBm5xffBqx — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 16, 2026

