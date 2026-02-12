Wanda Nara estalló en vivo y le respondió a la China Suárez

Wanda Nara no se guardó nada y apuntó contra todos los involucrados en el escandaloso cumpleaños de Magnolia Vicuña.

Después de tanta información cruzada respecto al cumpleaños de la hija de la China Suárez en la "casa de los sueños", fue Wanda Nara quien estalló en vivo y salió a contestar en el programa DDM que conduce Mariana Fabiani .

En medio del escándalo, la conductora de MasterChef Celebrity nombró y apuntó contra Pampita y Benjamín Vicuña. Fue el panelista Guido Zaffora quien se encargó de leer los mensajes que comenzó a recibir en vivo de Wanda que estaba furiosa cuando en la emisión tocaron el tema.

Todo comenzó porque habló del caso la abogada de Mauro Icardi , Elba Marcovecchio . Wanda fue al punto y preguntó: "¿Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue al cumpleaños o al propio padre?"

Cabe recordar que Vicuña celebró al día siguiente con la misma temática del cumpleaños: Stranger Things y que no estuvo en el festejo que le hizo la China Suárez a Magnolia por su cumple de 8 años.

Wanda no dejó pasar la ausencia de sus hijas en el festejo que fue muy comentada: "¿Con qué familiar de Mauro iban a estar?". Y lanzó: "Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que no la sienten familia".

También aseguró a través del periodista que estaba en línea directa con la empresaria: "Mis hijas no la sienten y ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores".

Por último, concluyó la catarata de frases que mandó y sentenció: "Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas y devuelva mi mudanza".

Mirá el video del desacargo de Wanda Nara