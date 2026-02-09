Maxi López reveló todos los detalles de su reconciliación con Wanda Nara

A pesar de la tormentosa relación que tuvo con Wanda Nara, el ex futbolista Maxi López se sinceró y reveló como encontró estar en paz.

A corazón abierto, Maxi López habló en el programa de Pamela David , " Desayuno Americano ", por América TV, y reveló detalles inéditos sobre la excelente relación que tiene actualmente con Wanda Nara después de vivir años de una tormentosa relación de pareja y un divorcio que se hizo eterno.

Gracias al buen presente laboral que comparten Wanda y Maxi, el exfutbolista brindó una extensa entrevista donde analizó todo lo vivido y sobre todo la separación de sus hijos. Con un carisma que se está descubriendo en esta etapa de López y sin callarse nada, comenzó contando: "Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos".

Maxi tiene tres hijos con Wanda que quedaron en el medio de la disputa cuando se separaron y según el relato de la conductora de MasterChef Celebrity estuvieron a cargo por muchos años de Mauro Icardi, la pareja que formó tras separarse del exfutbolista.

"Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos", continuó el actual participante de MasterChef.

Cuando David le consultó sobre quién de los dos dio en su momento el primer paso para la reconciliación definitiva Maxi se sinceró: "Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años, pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto".

Según dio a entender Maxi, el acercamiento se produjo cuando comenzaron los problemas de Wanda con Mauro Icardi. "En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no", afirmó.

Y cerró: "Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar".

Mirá el video de la entrevista