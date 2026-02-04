miércoles 04 de febrero de 2026
Sincero y polémico.

Ángel De Brito destrozó a Wanda Nara y a la China Suárez: "Son dos muertas de hambre"

El conductor de Lam, Ángel De Brito estalló contra la ex y la actual de Mauro Icardi y en medio de los dichos de ambas, las acusó sin pelos en la lengua.

El conductor Ángel De Brito se despachó contra las dos mediáticas.&nbsp;

En el marco de las declaraciones que, en los últimos días dieron la China Suárez y Wanda Nara, en su propio programa Lam, Ángel De Brito se despachó contra ambas mujeres. Todo comenzó en el medio del análisis sobre los dichos de la ex y la actual de Mauro Icardi.

La furia del conductor de Lam se reflejó cuando en Lam analizaron las declaraciones que brindó Wanda en El Diario de Mariana (DDM). La ex esposa de Icardi acusó al periodista Guido Záffora de recibir sobres. "Que le pregunte a las abogadas de Mauro, que supongo que le darán un pedazo de la torta que le sacan a Mauro y a las nenas por todo lo que él habla en contra de una mujer y de mis hijas", afirmó Nara.

Cuando De Brito escuchó las acusaciones disparó sin pelos en la lengua y fiel a su estilo dijo: "Lo acusó a Guido Záffora de cobrar sobres. No sé qué fantasía tienen".

Pero, siguió contra la conductora de MasterChef Celebrity y agregó: “No habla de Nicolás Payarola, pero sí de todo el mundo. Caradura". Pero, en medio de la polémica y la bronca del conductor de Lam, también cayó la China Suárez al recordar que acusa a los comunicadores de corruptos y sentenció: "No sé cuál es la más caradura de las dos, si Wanda o la China. Creo que sé, pero…".

La frase de Ángel De Brito que sorprendió al panel de Lam

El nivel de la polémica se fue intensificando hasta que el conductor explotó y sin problemas lanzó una definición para ambas rubias que paralizó a todas las angelitas: "Las dos acusan a otros de que cobran sobres. Si son dos muertas de hambre que siempre viven de otros".

Luego, concluyó el relato: "La verdad es que tenemos paciencia, porque escuchar a Wanda Nara y la China Suárez como si fueran dos diosas del Olimpo…".

