El picante cruce entre Ángel de Brito y María Fernanda Callejón

Ángel de Brito y María Fernanda Callejón están enfrentados desde hace tiempo y la panelista del programa de Moria apuntó contra el conductor de LAM , tildándolo de misógino. Como era de prever, llegó rápidamente la picante respuesta del periodista.

"Este señor trata de instalar permanentemente que soy mala persona, mala compañera, fracasada y gagá. Eso es misoginia y además, sos violento conmigo porque decís que no valgo un peso. ¿Quién sos para desvalorizarme?", disparó María Fernánda Callejón.

Mientras que Ángel de Brito , en su programa de Bondi Live, le contestó a María Fernanda Callejón. “Yo dije que Callejón era una pesada, lo dije al aire 500 veces. Interrumpe, se ríe de manera falsamente para festejarle todo a Moria. O sea que no suma, interrumpe el momento del otro”, apuntó el conductor.

Y al instante redobló la apuesta: "Ayer hablamos que Sabrina (Rojas) le contestaba a Gustavo Méndez y Callejón, que estaba hablando Gustavo Méndez y ella se le metió encima para hacer su show de enojo y hablar de Sabrina".

"Eso dije, que no tiene el timing, y lo vi cuando estuvo en LAM y en Pasó en América, lo que pasa es que Callejón entiende lo que puede, pobrecita", continuó firme en su postura el periodista.

Y lanzó cuestionando las intervenciones televisivas de María Fernanda Callejón: "Es muy difícil no interrumpir al compañero, cuando se arma un debate que hablan todos juntos tratar de ordenar, primero contesta el conductor cuando se viene de un tape... No tiene timing. No maneja los tiempos de un panelista”.