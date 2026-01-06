El chat de Martín Demichelis con una modelo: "Sos un fuego"

Martín Demichelis, separado hace meses de Evangelina Anderson , quedó nuevamente en el centro de la escena mediática luego que Ángel de Brito publique en las redes sociales la picante conversación privada que mantuvieron el entrenador y la modelo Camila Debenedetti.

Mientras Evangelina Anderson cierra las puertas a una reconciliación con el padre de sus hijos y vive su romance con Ian Lucas , Martín Demichelis hace de las suyas.

Ahora estalló una nueva bomba mediática tras la filtración de un chat que el exfutbolista habría mantenido con la modelo Camila Debenedetti. Ángel de Brito quien, a través de sus redes, mostró la captura del mensaje enviado desde la cuenta oficial de "Micho".

“Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”, dicen los mensajes atribuidos al entrenador. Según trascendió, Camila Debenedetti no tuvo interés en seguir el juego del DT y decidió entregar el material al conductor de LAM.

Ángel de Brito publicó un chat de Martín Demichelis con una modelo.

Mientras que no es el primer nombre que surge, ya que semanas atrás se lo vinculó al entrenador conjoven la Ailín Rossetti en Mendoza.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson, cada vez más lejos

Actualmente, Martín Demichelis se encuentra en Punta del Este con sus hijos, intentando esquivar los flashes que ahora lo persiguen más que nunca.

Por su parte, Evangelina Anderson se mostró tajante al ser consultada sobre una posible vuelta: una reacción efusiva que dejó en claro que la herida de la separación sigue abierta y, por ahora, sin retorno.