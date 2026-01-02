Momi Giardina, sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Ahí comieron"

La artista se mostró “lejos del enojo” e indicó que la eliminación le generó “tristeza por el grupo que se armó y el vínculo con Andy -Chango- , con la complicidad que logramos, como si lo conociera de toda la vida”.

“Con Andy nos unió el desorden mental, tengo un imán con las personas que me hacen reír. Él es fabuloso. Lo busqué, lo descubrí ahora, googlé su pasado y es un hombre muy instruido con calle y rock & roll”, añadió.

Además, sobre el futuro del concurso y el músico, enfatizó: “Mi deseo es que gane Andy, pero no le tengo fe, como sí a Ian Lucas porque es muy aplicado, divertido y tiene el cuaderno de recetas como una enciclopedia”.

image Momi Giardina se despidió de MasterChef Celebrity.

Al referirse al concursante más joven, su interlocutora, Vero Lozano, preguntó si Lucas “¿es el Adán de Eva?”, por Evangelina Anderson, a lo que Momi Giardina respondió: “Para mí, sí. Ahí comieron, amor, entre plato y plato. Parejón, son una locura”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa durante la participación de Momi: “El primer día me dio un ataque de pánico porque sentía que no iba a poder con todo. Estoy con muchas cosas y sentí como una presión. Lo disfruto con contención profesional porque tanto estímulo positivo altera el sistema nervioso”.