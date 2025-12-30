Cómo fue la despedida de Momi Giardina de Masterchef Celebrity

Tanto Momi Gardina como Andy pensaron en realizar un tartar con el atún rojo que recibieron como consigna para la Gala de Eliminación, muestra de la conexión que surgió y que se mantuvo entre ellos a lo largo de toda la competencia.

Momi hizo un tartar de atún rojo con ‘mousse de palta’, y les dijo a los chefs que sintió que “la tiraron al abismo sin avisarle” cuando le dieron el delantal negro de manera directa en la noche anterior. “Por eso este plato se llama ‘no es balcón, es terraza’”, añadió.

“Siempre que pienso que me va bien, me va mal, y cuando pienso que me va mal, me va mal también”, sostuvo Momi entre risas. “Hay sabores que podrían haber estado bien, pero no… es sorprendente”, le afirmó Germán Martitegui en su devolución.

El plato fallido de Momi Giardina en MasterChef Celebrity

Donato de Santis le dijo a la humorista que no era su mejor plato y que tenía todo para poder serlo, pero no, y que lo hecho resultó “decepcionante”. “Difícil, Momi, está difícil”, cerró Betular.

“A veces hay que dejar el proyecto de la terraza y pensar en una planta baja con buena vista”, le encomendó Wanda Nara a Momi, que cuando se fue encima recibió el potencial beso de la muerte de parte de Andy. “La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef es… Momi”, anunció Damián Betular.

image Momi Giardina y Andy Chango, en MasterChef Celebrity.

Momi expresó que le agradece infinitamente al jurado. “La cocina la tenía anulada y ustedes me empujaron, aprendí y me divertí. Me voy con una olla llena de amigos, son increíbles”, declaró en su despedida.

“Fui muy feliz el tiempo que estuve, el cual fue mucho más de lo que esperaba”, aseguró la décima eliminada de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity.

Momi lloró con las palabras que le dedicaron los tres jurados y Wanda, coincidiendo todos en lo mucho que se la va a extrañar en el programa por la alegría que sentían todos al compartir tiempo con ella.