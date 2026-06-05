El recuerdo de Lanús al Indio Solari con el emblemático recital de 1992

La partida del Indio Solari tiñe de luto al rock nacional, pero su mística permanece intacta en el corazón de las multitudes que lo acompañaron a lo largo de décadas. Frente a la triste noticia de su fallecimiento tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, la ciudad de Lanús se sumerge en el recuerdo colectivo.

El Granate rememoró en sus redes sociales uno de los capítulos más intensos y fundacionales de la cultura popular en la zona sur: las tres míticas noches del 1, 2 y 3 de mayo de 1992 en el Microestadio Antonio Rotili.

Apuntados. Lanús, con la idea clara: los puestos a reforzar en el mercado de pases

Fieles a su espíritu independiente y esquivando los circuitos tradicionales de la Capital Federal, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mudaron su ritual a las sombras suburbanas del sur bonaerense. El escenario elegido fue el Microestadio Antonio Rotili de la sede social del Club Atlético Lanús . Las tres funciones consecutivas colgaron el cartel de "entradas agotadas" en cuestión de horas.

La banda liderada por Carlos "El Indio" Solari y Skay Beilinson llegaba para presentar de forma oficial su quinto álbum de estudio, La mosca y la sopa . Durante ese fin de semana, el barrio ferroviario se transformó por completo. Una marea incesante de miles de fanáticos de todo el país copó la Avenida 9 de Julio al 1680. Cada una de las noches arrancó bien arriba con los acordes de "El pibe de los astilleros", desatando una verdadera fiesta popular que sacudió los cimientos del gimnasio Granate.

Entre la fiesta ricotera y la tensión de la época

Hacer rock en los tempranos años noventa conllevaba una carga de resistencia social muy alta. Los shows en Lanús se dieron en un contexto complejo y de marcada tensión en las calles. El ambiente estaba impregnado por el reclamo de justicia tras el asesinato del joven Walter Bulacio a manos de la Policía Federal un año antes.

A pesar de las razzias y las persecuciones en las inmediaciones del estadio, la comunión musical entre el público y el Indio se mantuvo inquebrantable. Canciones de la lista como "Aquella solitaria vaca cubana", "Rock para los dientes" y "Todo un palo" sonaron con una potencia única. Aquellas jornadas en el sur terminaron por consolidar de forma definitiva la masividad de la banda en el conurbano, sentando las bases del mito de las "misas ricoteras".

Hoy, a 34 años de aquellos conciertos y ante la partida física de su autor, el club ratifica su orgullo por haber albergado semejante hito cultural, manteniendo en sus paredes las placas y murales conmemorativos que rinden tributo permanente a su figura.

Embed En el día del fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, recordamos el recital brindado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Microestadio Antonio Rotili



1º de mayo de 1992 pic.twitter.com/NXtKVCHz6M — Club Lanús (@clublanus) June 5, 2026

El registro de la leyenda: el pogo de 1992 en Lanús

Para los fanáticos de la vieja guardia y las nuevas generaciones que buscan refugio frente a la tristeza, los documentos de audio y video operan como un templo de memoria.

Fueron tres noches consecutivas con entradas totalmente agotadas en las que el gimnasio de básquetbol Granate se transformó en un templo masivo. El pogo de Zona Sur nació formalmente en esas jornadas gracias a himnos inmortales como "El pibe de los astilleros", "Un poco de amor francés" y "Mi perro dinamita", los cuales abrieron los conciertos desatando una auténtica locura colectiva.

La gloria en La Fortaleza y el regreso a Primera División de Lanús en 1992

Apenas unas semanas después de que los Redondos bajaran del escenario del Rotili, la fiesta se mudó por completo a la cancha de fútbol. El 24 de mayo de 1992, bajo la conducción técnica de un joven y estratégico Miguel Ángel Russo, Lanús selló su definitivo ascenso a Primera División.

Aquel equipo, que venía batallando en el exigente torneo Nacional B, se consagró campeón indiscutido tras derrotar por 2 a 0 a Deportivo Maipú de Mendoza en una Fortaleza colmada por la emoción popular. Los goles de César Domingo Angelello y Gilmar Gilberto Villagrán desataron la locura de los hinchas de Lanús que festejaban el retorno a Primera, unas semanas después de los recitales emblemáticos de Los Redondos en el Microestadio Antonio Rotilli.