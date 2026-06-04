Lanús ascendió a la Liga Nacional de Básquet y vuelve a la élite tras 10 años

Tras imponerse en la final a San Isidro de Córdoba, Lanús se coronó campeón de la Liga Argentina y ascendió a la Liga Nacional de Básquet . De esta manera, el club del Gran Buenos Aires regresa a la élite del básquet argentino después de 10 años.

El ascenso se concretó luego de la victoria por 67 a 52 en el Microestadio Antonio Rotilli en el cuarto partido de la final para cerrar la serie con un global de 3 a 1, gracias a las dos victorias que consiguió de local y la que logró de visitante en el primer encuentro.

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Con este resultado, Lanús consiguió un logro histórico y volverá a jugar en la máxima categoría después de haber vendido su plaza una vez finalizada la temporada 2015-2016 . Después de ahí, el club realizó una reestructuración en la disciplina y empezó nuevamente desde abajo.

De coronarse campeón y haber participado en los principales torneos internaciones, siendo formador de jugadores que brillaron en la Selección Argentina como Nicolás Laprovíttola, el Granate pasó a jugar en la tercera categoría y comenzó de nuevo.

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En el Torneo Federal, una de las categorías más duras, participó hasta 2021, año en el que intercambió plazas con el club Libertad de Sunchales y logró el ascenso institucional, para competir en el segundo escalón nacional. Ahí, de a poco, fue recuperando el lugar que supo tener en el básquet y este jueves lo cristalizó su nuevo presente con el ascenso a la Liga Nacional después de 10 años.

El camino al éxito de Lanús

El equipo de Manuel Anglese tuvo un sólido andar durante toda la temporada. En la fase regular, finalizó en el tercer puesto de la Conferencia Sur con 53 puntos, producto de 21 victorias y 11 derrotas. Este resultado le permitió saltear la primera ronda de los "mano a mano" y después de ahí inició su camino hacia el campeonato.

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En la ronda final de los playoffs de su conferencia, se impuso con un contundente triunfo por 3 a 0 a Quilmes de Mar del Plata y avanzó a la zona campeonato. En los cuartos de final, eliminó a Villa San Martín; en semifinales, a Gimnasia y Esgrima de La Plata; y en la final San Isidro de Córdoba.