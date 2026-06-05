viernes 05 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Copa Sudamericana.

Lanús, con días y horarios para enfrentar a Cienciano

La Conmebol dio a conocer el cronograma de los playoffs de la Copa Sudamericana, que Lanús definirá en Cusco para avanzar a octavos de final.

Lanús buscará meterse en el cuadro de la Copa Sudamericana.

Lanús buscará meterse en el cuadro de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana será el objetivo de Lanús en el segundo semestre, después de la frustración por haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Granate jugará los playoffs contra Cienciano, de Perú, para acceder a los octavos de final, donde espera Botafogo, de Brasil.

La Conmebol determinó los días y horarios de los cruces para determinar los 16 clubes que continuarán su camino a la final del 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, a disputarse en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 46.692 espectadores.

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Objetivo Copa Sudamericana

La llave se abrirá en la Fortaleza, el próximo miércoles 22 de julio, desde las 21.30; mientras que la revancha fue programada para el miércoles 29 de julio, en el mismo horario, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El equipo de Mauricio Pellegrino recibió tres golpes letales en los últimos 21 días: el 9 de mayo perdió con Argentinos Juniors por los playoffs del Torneo Apertura; el 20 frente a Liga de Quito por la 5º fecha del grupo G de la Copa Libertadores que lo dejó sin chances y el 30 contra Instituto de Córdoba por los 16avos. de final de la Copa Argentina. Tres eliminaciones prematuras para un equipo que no venía funcionando futbolísticamente.

Garcilaso vs. Lanus
Lan&uacute;s venci&oacute; a Garcilaso en la altura de Cusco.

Lanús venció a Garcilaso en la altura de Cusco.

Por eso, ahora buscará defender el título logrado en 2025 frente a Atlético Mineiro, de Brasil, con un calendario más accesible, ya que además jugará el Torneo Clausura, buscando ser protagonista. Con los 24 puntos del Torneo Apertura no le alcanza para meterse en zona de copas para 2027.

Lanús, otra vez a la altura

Como Lanús baja al segundo torneo en importancia a nivel Conmebol, definirá la visitante. Esta temporada sufrió los efectos de la altura frente a Always Ready (0-4) en el Alto; y contra Liga de Quito (0-2). Ante Cienciano, definirá su suerte en los 3.362 metros sobre el nivel del mar de Cusco.

Lanús visitó ese estadio en 2024, pero contra Deportivo Garcilaso, por el grupo G de la Copa Sudamericana. Fue victoria del equipo de Ricardo Zielinski por 2-0, con goles de Marcelino Moreno y Walter Bou.

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