Rodrigo Auzmendi: "Estuve cerca de jugar en Lanús"

El delantero Rodrigo Auzmendi reconoció que estuvo “cerca” de convertirse en refuerzo de Lanús cuando se fue de Banfield sobre el cierre del último mercado de pases, en medio de una disputa que mantenía con la actual dirigencia del Taladro durante el último torneo de la Liga Profesional .

En una entrevista con DSports Radio, el actual delantero de San Lorenzo habló sobre su llegada al Ciclón y recordó cómo fue su salida de Banfield mediante una transferencia con Querétaro, quien había acordado ceder al delantero al “Granate” por una temporada luego de la venta de Rodrigo Castillo.

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"Sí, fue cierto que estuve cerca de jugar en Lanús. Yo me quería ir de Banfield y me aparecieron las opciones de ir a Lanús y San Lorenzo, pero yo me quería ir”, remarcó el actual delantero de San Lorenzo en el programa Puede Pasar, sobre ese ida y vuelta mientras buscaba concretar su salida del Albiverde.

Vale aclarar que, en ese momento, cuando las informaciones indicaban que se iba a incorporar a Lanús, los hinchas de Banfield no ocultaron su malestar en las redes sociales y por eso el presidente de Banfield, Matías Mariotto, salió hablar para decir que hacía caer la operación con el club mexicano si se sellaba el acuerdo con el Granate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2061934356944294388&partner=&hide_thread=false "Sí fue cierto que estuve cerca de jugar en Lanús. Yo me quería ir de Banfield y me aparecieron las opciones de ir a Lanús y San Lorenzo, pero yo me quería ir.



La mejor decisión fue ir a San Lorenzo y ojalá pueda seguir acá".



Rodrigo Auzmendi, delantero de San Lorenzo, en… pic.twitter.com/qaSuchlrB8 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 2, 2026

Esta postura es la que cambió el destino del delantero, quien finalmente terminó recalando en San Lorenzo cuando, según confirmó, tenía encaminada su llegada al equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Ahora, ya pasado unos meses de esa novela, Rodrigo Auzmedi considera que tomó la decisión correcta. “La mejor decisión fue ir a San Lorenzo y ojalá pueda seguir acá", concluyó.

Los números de Rodrigo Auzmedi en Banfield

En su paso por el Taladro, el actual delantero de San Lorenzo disputó 22 partidos desde su llegada a mediados del 2025 hasta su salida en marzo de este año, en los que convirtió cuatros, uno de ellos ante Lanús, y brindó dos asistencias.

A pesar de que tenía participación en el equipo, el delantero comenzó a promover su salida desde comienzo de año en medio de los conflictos salariales que el club mantenía con el plantel y en marzo concretó su salida para acordar a los días su arribo a San Lorenzo mediante un préstamo con Querétaro, quien actualmente tiene el pase del futbolista.