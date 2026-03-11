miércoles 11 de marzo de 2026
Pase cerrado.

La despedida de Rodrigo Auzmendi de Banfield a menos de un año de su llegada: qué dijo

El delantero dejó de ser jugador del Taladro en el cierre del mercado de pases y usó las redes sociales luego de una salida bastante conflictiva.

Rodrigo Auzmendi arregló su salida de Banfield y jugará en San Lorenzo.

Después de las idas y vueltas, de las declaraciones cruzadas y tras la negativa de que firme en Lanús, Rodrigo Auzmendi fue anunciado como refuerzo de San Lorenzo y de esta manera le puso punto final a su estadía en Banfield, en una negociación que tuvo todos los condimentos en el cierre del mercado de pases.

Auzmendi fue uno de los refuerzos que llegaron de la mano de Pedro Troglio en el receso de invierno de la última temporada de la Liga Profesional y rápidamente ilusionó al pueblo banfileño: anotó tres goles en los primeros cuatro partidos. Sin embargo, no pudo sostener el nivel y a los pocos meses se convirtió en el jugador a vender en medio de la delicada situación económica que afronta el Taladro.

Rodrigo Auzmendi, a un paso de dejar Banfield y sumarse a Lanús.
Horas decisivas.

Auzmendi, de Banfield, a Lanús: los otros resonantes antecedentes
Sergio Vittor, uno de los referentes de Banfield.
El Taladro se prepara.

Qué debe mejorar Banfield en el Torneo Apertura: el análisis de Vittor

Finalmente, después de días de tensiones y declaraciones cruzadas, el club mexicano aceptó la negativa de Banfield de que el futbolista sea cedido a Lanús y se lo prestó a San Lorenzo, con un cargo de US$100.000 y una opción de compra de US$4.000.000. El futbolista también aceptó la oferta del Ciclón y hubo acuerdo entre las partes.

¿Qué dijo Rodrigo Auzmendi tras irse de Banfield?

El delantero, que se mantuvo en silencio durante estos días de negociaciones, se refirió a su salida del Taladro una vez que todo se resolvió y lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram.

Embed - Rodrigo Auzmendi en Instagram: "Toca despedirme de esta institución, agradecerles a cada una de las personas que forman parte del club y están en el día a día, trabajadores, cuerpo técnico y mis compañeros principalmente que me hicieron sentir parte desde el primer día que llegué. Hasta siempre!!"
View this post on Instagram

Sin dar detalles de lo que fueron las negociaciones y la tensión, se limitó a agradecer a los empleados del club y sus excompañeros, pero en ninguna parte del mensaje nombró a los dirigentes.

“Hoy me toca despedirme de esta institución y quiero agradecerle a cada una de las personas que forman parte del club y están en el día a día. A los trabajadores, al cuerpo técnico y a mis compañeros, que me hicieron sentir parte desde el primer día que llegué. Hasta siempre”, remarcó Rodrigo Auzmendi, en su despedida de Banfield.

