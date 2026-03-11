La despedida de Rodrigo Auzmendi de Banfield a menos de un año de su llegada: qué dijo

Después de las idas y vueltas, de las declaraciones cruzadas y tras la negativa de que firme en Lanús, Rodrigo Auzmendi fue anunciado como refuerzo de San Lorenzo y de esta manera le puso punto final a su estadía en Banfield , en una negociación que tuvo todos los condimentos en el cierre del mercado de pases .

Auzmendi fue uno de los refuerzos que llegaron de la mano de Pedro Troglio en el receso de invierno de la última temporada de la Liga Profesional y rápidamente ilusionó al pueblo banfileño: anotó tres goles en los primeros cuatro partidos. Sin embargo, no pudo sostener el nivel y a los pocos meses se convirtió en el jugador a vender en medio de la delicada situación económica que afronta el Taladro.

En este tiempo, hubo varios interesados, entre ellos Boca y Rosario Central, pero por una cuestión u otra las operaciones se cayeron. Después fue tentado por el fútbol ecuatoriano y el final fue el mismo. Y cuando todo parecía perdido, apareció Querétaro y una nueva novela inició, con Lanús en el medio .

Finalmente, después de días de tensiones y declaraciones cruzadas, el club mexicano aceptó la negativa de Banfield de que el futbolista sea cedido a Lanús y se lo prestó a San Lorenzo, con un cargo de US$100.000 y una opción de compra de US$4.000.000. El futbolista también aceptó la oferta del Ciclón y hubo acuerdo entre las partes.

¿Qué dijo Rodrigo Auzmendi tras irse de Banfield?

El delantero, que se mantuvo en silencio durante estos días de negociaciones, se refirió a su salida del Taladro una vez que todo se resolvió y lo hizo a través de su cuenta personal de Instagram.

"Toca despedirme de esta institución, agradecerles a cada una de las personas que forman parte del club y están en el día a día, trabajadores, cuerpo técnico y mis compañeros principalmente que me hicieron sentir parte desde el primer día que llegué. Hasta siempre!!"

Sin dar detalles de lo que fueron las negociaciones y la tensión, se limitó a agradecer a los empleados del club y sus excompañeros, pero en ninguna parte del mensaje nombró a los dirigentes.

