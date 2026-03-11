Invitan a un encuentro en Lomas para celebrar la presencia de las mujeres del arte

Un encuentro para celebrar a las mujeres a través del arte en Lomas.

El encuentro especial con entrada libre y gratuita se desarrollará en el Centro de Posgrado y Extensión Universitaria Doctor Manuel Belgrano, Facultad de Ciencias Económicas de la UNLZ, Acevedo 201, Lomas de Zamora, con el objetivo de celebrar la presencia de las mujeres en el mundo del arte a través de los años.

La asociación creada en Lomas, además, ha sido destacada como Embajada de Paz por la Organización Mil Milenios de Paz por lo que en cada evento que lleva adelante también se encarga de promover el respeto y el deseo de vivir en un mejor. "En este caso decidimos ese augurio de nuestra entidad en este Mes de la Mujer se hará presente a través del arte que a muchas de nosotras nos apasiona y nos moviliza a crear espacios de encuentros", detallaron.

Durante el encuentro que está programado para el próximo martes habrá breves intervenciones de los expositores con especial énfasis en el posicionamiento de la mujer en sus obras y en la interacción con los presentes que podrán compartir experiencias con ellos.

Para eso, serán invitadas especiales miembros de la asociación, esas mujeres de la zona que han sabido destacarse en el mundo del arte. "Van a participar los artistas plásticos Margarita Bonilla Stremel, María del Carmen Castillo, Silvia Cordero, Liliana Ginocchio, Fernando Izaguirre y Pedro Polej, quienes hablarán de sus obras en función de la representación de la mujer", explicaron sobre la dinámica del encuentro.

En tanto, harán especial foco también a las mujeres en el mundo de la literatura. Esa parte del encuentro estará a cargo de las escritoras Ana María Figueira y Lidia Rissotto de Lomas.

Los interesados en conocer más sobre muchas de las mujeres que fueron y son parte del arte deben sumarse directamente al espacio ya especificado para participar de un encuentro único con grandes talentos.

Desde 2006 la asociación trabaja siempre poniendo su granito de arena y bajo un lema fundamental: "Empoderar a todas las mujeres; nuestro objetivo es desarrollar el potencial profesional, de negocios y liderazgo de mujeres en todos los niveles en condiciones de Equidad".

La invitación de las Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur