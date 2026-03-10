martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Protegidos.

Salud en Lomas de Zamora: más chicos de clubes de barrio acceden a los aptos físicos gratis

La actividad fue impulsada por el Municipio y, en la última semana, estuvo destinada a más de 650 deportistas que participan en actividades en Budge.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Salud y permitió que más de 650 deportistas pudieran completar los controles médicos necesarios para participar en sus actividades.

Gratuitos.

Para garantizar la salud física

Durante la jornada, los jóvenes realizaron distintos chequeos médicos que forman parte de los aptos físicos deportivos. Entre las evaluaciones se incluyeron controles pediátricos, toma de tensión arterial, estudios de agudeza visual, vacunación y controles de peso y talla.

La iniciativa forma parte de una serie de operativos que el municipio impulsa en distintos puntos del distrito con el objetivo de facilitar el acceso a controles de salud para quienes participan en el deporte barrial.

De esta manera, los chicos y chicas que integran clubes y espacios deportivos pueden realizarse los estudios necesarios sin necesidad de trasladarse a centros de salud fuera de su barrio.

