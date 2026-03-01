Realizarán en el Barrio Laprida de Lomas aptos físicos completos para todas las edades

Los vecinos tienen tiempo de sacar un turno para acceder al servicio en el Barrio Laprida de Lomas.

Ap tos físicos con sello y firma de profesionales de la salud se podrán obtener el sábado en la Sociedad de Fomento Barrio Laprida de Lomas de Zamora , ubicada en Manuel de Falla 99. Aún quedan los últimos turnos para reservar.

La iniciativa apunta a que los vecinos del barrio de todas las edades que necesiten un apto físico para presentar puedan adquirirlo cerca de sus domicilios y a un costo accesible. "La diferencia con este documento es que lo hacen médicos que se van a acercar especialmente para la ocasión y es bien completo", detalló la responsable de la Sociedad de Fomento, Sandra Di Marco.

Para que cada vecino de cualquier edad -especificaron que es de 3 a 99 años- pueda obtener el apto físico, este sábado deberá realizar los siguientes estudios en la sede del Barrio Laprida de Lomas: electrocardiograma, control oftalmológico, control bucal y control traumatológico.

Los que quieran participar de la jornada sólo deben enviar un mensaje de WhatsApp y recibirán el turno según disponibilidad. El costo del apto físico que cuenta con un control médico completo es de $19.000 y se abona el mismo día en que se hace, no se necesita seña previa.

"Para nosotros es muy importante aclarar que todo lo que brindamos con costo para nosotros es fundamental porque los asistentes que se anoten deben saber que están ayudando a la sociedad de fomento que siempre necesita arreglos y en este momento estamos tratando de terminar una parte importante", aclaró la integrante de la institución social que brinda distintas alternativas a costos accesibles para que se acerquen los vecinos a realizar alguna actividad.

Los que quieran asistir deben tener con antelación el turno, el DNI y en caso de ser niños, se pide a los padres llevar la libreta sanitaria. Para sacar un turno hay que enviar un mensaje con nombre y apellido al siguiente número: 1131416604.

Los resultados se entregan al día siguiente para que los médicos puedan chequear todos los estudios.