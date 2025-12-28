La historia de la carnicera del barrio Laprida de Lomas de Zamora que no baja los brazos por los chicos

Fue una recorrida más que especial para la carnicera de Laprida, pero logró estar presente.

Griselda se autodenomina como la "elfo madre" en cada caravana que inicia en su amado barrio Laprida de Lomas.

La historia de la carnicera del barrio Laprida de Lomas de Zamora , Griselda Allovetti está atravesada por mucho trabajo, lucha y solidaridad porque desde muy joven cuando quedó viuda se hizo cargo del local de su marido, crio a su hijo sola y este año pasó por una gran operación y seis quimios.

Pero, si hay algo que caracteriza a la carnicera de Laprida que, tiene su local hace más de 30 años, es no bajar los brazos nunca y por eso contó que después de mucho pensar volvió a organizar junto a los comerciantes del barrio la tradicional caravana con Papá Noel y los elfos que ella ideó y que recorre todas las calles para sorprender a los más chicos.

"La caravana de este año fue especial para mi ya que en marzo se me declaro un tumor maligno. Pasé por seis quimios y una operación muy complicada, pero gracias a Dios salí adelante porque le puse garra como todo lo que siempre hice en mi vida", detalló feliz la carnicera que es reconocida y muy querida por todos los vecinos del barrio.

Cada año, la mismísima Griselda de encarga de confeccionar los trajes de elfos que acompañan a Papá Noel, también reúne a los comerciantes del barrio para que colaboren con golosinas y regalos que entregan durante la caravana. "Este año fueron más sponsor que años anteriores y fue ideal para llegar al presupuesto y poder salir a las calles", contó sobre la salida que hacen siempre a bordo de una camioneta en la que se suma la familia de Griselda.

La iniciativa de Navidad comenzó hace años atrás con sólo tres sponsor y en esta oportunidad se sumaron nueve. Cada uno de ellos es fundamental para que cada niño pueda recibir un presente de la mano de Papá Noel y los elfos.

"Me considero una mujer luchadora y muy trabajadora. Respeto mucho a las mujeres que trabajan y a todos los que hacemos este tipo de gesto de amor y solidaridad que es simplemente para sacar una sonrisa a los más chicos", se sinceró Griselda desde su carnicería "Roma" ubicada en Boero 495, Lomas.

Para Griselda lo más importante es dejar en su querido barrio Laprida ese mensaje esperanzador y sobre todo el ejemplo que es ella como mujer trabajadora que se hizo cargo de un rubro marcado por lo masculino. Ella rompió cualquier molde, se puso a cortar carne, a atender y a cuidar esa fuente de trabajo para criar a su hijo sola.

"Este gesto en medio de la Navidad es lindo en un mundo de tanta maldad. Quiero que se conozcan este tipo de acciones porque soy del pensamiento que si todos ponemos un granito de arena, el mundo sería mejor", concluyó convencida que su labor está más que saldada y por eso se siente en paz para seguir adelante ante cualquier lucha que la vida le presente.

Una historia marcada por la lucha

Griselda es carnicera sin siquiera elegirlo porque fue el destino que la llevó a ese lugar que hoy es su lugar de todos sus días. Cuando tenía 27 años se quedó viuda y a cargo de un hijo muy chico. Su marido era carnicero y de golpe tuvo que hacerse cargo de un oficio que desconocía por completo y que además siempre estuvo muy vinculado a los hombres.

Ella hizo todo por salir adelante porque había una boca que alimentar que en ese entonces era su hijo de apenas 9 años y Griselda era su único sostén. "Comencé con dos máquinas y un empleado, pero gracias a un señor que se llamaba Daniel logré capacitarme en el oficio porque él me ayudó mucho y era como mi socio durante los primeros años", había contado a La Unión.

Aunque ya está jubilada, la carnicera del local "Roma" sigue a cargo de Griselda, quien este año tuvo que enfrentar una nueva lucha en su salud, pero sigue activa y muy comprometida con su querido barrio.

Una recorrida cargada de amor para los más chicos.