Alarmante.

Salud: cada vez más adolescentes consumen cigarrillos electrónicos

El tabaquismo a través del vapeo alcanza a casi el 10% de la población argentina de entre 13 y 18 años. Una tendencia con efectos graves en la salud.

Lo cierto es que la mayoría de los vapeadores contienen altas concentraciones de nicotina, incluso superiores a las de los cigarrillos tradicionales.

“La nicotina llega al cerebro en cuestión de segundos y genera adicción rápidamente, especialmente en la adolescencia, una etapa donde el sistema de recompensa es mucho más vulnerable a las sustancias estimulantes. Esta dependencia temprana no sólo dificulta dejar el vapeo, sino que también aumenta la probabilidad de que, con el tiempo, los jóvenes comiencen a fumar cigarrillos tradicionales”, comentó la Dra. Valeria El Haj.

ALERTA POR LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS

En Argentina, un estudio de 2023 presentado por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina), refleja una realidad alarmante: el 8,9% de los adolescentes entre 13 y 18 años consume cigarrillos electrónicos y en la Ciudad de Buenos Aires, el 38,7% de los jóvenes probó al menos algún producto de tabaco o nicotina.

“Además de nicotina, los vapeadores pueden contener metales pesados, solventes y compuestos químicos que se liberan al calentarse. Su inhalación repetida irrita las vías respiratorias, puede provocar inflamación pulmonar, tos persistente y episodios de dificultad respiratoria. En los últimos años incluso se registraron casos de lesiones pulmonares graves asociadas al vapeo, lo que evidencia que no se trata de un hábito inocuo”, indicó directora médica nacional de Ospedyc.

La especialista añadió que: “A nivel cognitivo y emocional, los efectos tampoco pasan desapercibidos: la nicotina altera la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje, habilidades fundamentales en una etapa de crecimiento. También se asocia a mayor ansiedad, irritabilidad y cambios de ánimo cuando aparece la abstinencia, algo que muchos adolescentes describen como sentirse ‘dependientes’ del dispositivo”.

Aunque el vapeo tiene venta prohibida a menores, su acceso sigue siendo sencillo a través de kioscos, redes sociales y plataformas online y, frente a este escenario, el diálogo dentro de las familias y en las escuelas es una herramienta fundamental.

