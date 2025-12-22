El mensaje de Lanús para Acassuso tras el ascenso: ¿se viene el convenio entre los clubes?

Luego del ascenso de Acassuso a la Primera Nacional , fue Lanús uno de los clubes que tomó la posta y lo felicitó en sus redes sociales. De esta manera, comenzó a circular con fuerza el rumor de un nuevo vínculo entre ambas instituciones, el cual incluiría un acuerdo de reciprocidad de jugadores en el ascenso.

"Desde Club Atlético Lanús saludamos a Acassuso por haber obtenido el ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino" , comentaron desde la cuenta oficial del Granate en X, sin mayores detalles ni confirmaciones al momento sobre el lazo en vías de desarrollo entre las entidades bonaerenses.

Acassuso logró el ascenso a la Primera Nacional este domingo, después de igualar con Deportivo Armenio por 1 a 1 en Ingeniero Maschwitz y tras la victoria como local en el duelo de ida, se quedó con el segundo ascenso de la Primera B a la Primera Nacional para la temporada 2026.

El equipo de Darío Lema, ex Los Andes, doblegó en la serie al Tricolor y volverá a disputar la segunda divisional del fútbol argentino luego de 79 años, con un anterior paso entre 1938 y 1946. El hito deportivo representó una revolución para el cuadro sanisidrense y para sus hinchas, y tanto desde la AFA, en nombre de su presidente Claudio Tapia, como de varios clubes se lo felicitó en las redes sociales.

¿Cuál es el plan de Lanús con los clubes del ascenso?

Desde hace un tiempo que en Lanús se va diagramando una idea para consolidar un proyecto vinculado a clubes del ascenso. Firmar un convenio de reciprocidad con la intención de enviar jugadores en calidad de préstamo para que puedan foguearse y también funcione como punto de partida para las carreras de diferentes cuerpos técnicos que trabajan en las inferiores del Granate.

“La idea es llegar a un acuerdo con algún club; Comunicaciones pica en punta, pero no está cerrado. El fútbol de Lanús es uno solo: infantil, juvenil, reserva y primera. En la última categoría de juveniles y reserva hay un filtro en el que jugadores que juegan muy bien pero no les alcanza para Primera taponan a otros juveniles. Lo que apostamos es a que esos chicos vayan junto a un cuerpo técnico nuestro, se potencien ahí y luego vuelvan”, indicó Russo en diálogo con el sitio partidario Fortaleza Granate.

Los convenios de Lanús con Atlanta y Sportivo Italiano

En 2009 se firmó un acuerdo con Atlanta y desde Lanús buscarían replicar el éxito con Acassuso en esta ocasión. Jugadores como Carlos Izquierdoz y Nicolás Pasquini habían dado sus primeros pasos en la institución de Villa Crespo y luego consiguieron títulos con el Granate.

Años después, Lanús selló un vínculo similar con Victoriano Arenas. El modesto club de Valentín Alsina acogió en sus diferentes categorías a futbolistas que más tarde integraron no solo el primer equipo de Lanús, sino también divisiones juveniles de la Selección Argentina, como Lautaro Morales. Además, Lanús selló un convenio en el 2020 con Sportivo Italiano, con lo cual ya es una tradición para el Granate generar vínculos con los clubes del ascenso.