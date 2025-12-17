Lanús tiene casi cerrada la salida de Nicolás Morgantini a Instituto

Nicolás Morgantini , lateral derecho de Lanús, tiene casi cerrada su llegada a Instituto de Córdoba, club que ya cerró varios refuerzos en este mercado de pases con vistas a la Liga Profesional de Fútbol 2026 . El futbolista ya manifestó su deseo de mudarse a Alta Córdoba y la inminente llegada de Tomás Guidara al Granate acelera el pase.

El representante del futbolista, Diego Braga, habló con La Mesa del Fútbol (Radio Showsport) confirmando el interés del equipo que dirige Daniel Oldrá . “La verdad es que el club nos llamó, están interesados. Nico quiere venir. Acaba de renovar por dos años con Lanús y ahora depende ya más de ellos que de Instituto y Nicolás”, dijo su agente, que espera respuestas desde las oficinas de la Fortaleza . “La oferta es de préstamo por un año”, agregó.

De 31 años, y oriundo de San Isidro, Nicolás Morgantini sumó minutos en el último semestre con Lanús luego de haber si intervenido quirúrgicamente en octubre de 2024 por una rotura del tendón de Aquiles derecho.

Este año participó de tres partidos del Copa Proyección Apertura, en seis del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y en dos de la Copa Sudamericana. Reapareció en La Plata, en el triunfo de Lanús ante Gimnasia y Esgrima (2-1) , el 17 de agosto completando los 90 minutos.

Nicolas Morgantini Lanús Nicolás Morgantini volvió a jugar tras una operación.

Lo que llamó la atención en Instituto es que, a pesar de ser diestro, puede desempeñarse por el lateral izquierdo. En ese puesto, la Gloria ya no tendrá a Lucas Rodríguez y Elías Pereyra (laterales derechos), ni a Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River, de Uruguay), mientras que está en duda Juan Franco.

Instituto se mueve en el mercado de pases

Entre otros refuerzos que sumó el club cordobés sobresale el arquero Lautaro Maldonado, formado en Temperley, con un breve paso por San Martín de Burzaco y con varios records en Ferro Carril Midland, con el que se proclamó campeón luego de obtener los Torneo Apertura y Clausura de Primera B. Además, sumó al delantero Franco Jara.

Con la casi segura salida de Nicolás Morgantini y la no renovación de Armando Méndez (retornó a Newell’s), el entrenador Mauricio Pellegrino solicitó un defensor por derecha y trajo libre de Huracán a Tomás Guidara, que peleará el puesto con el polifuncional uruguayo Gonzalo Pérez. Lanús tiene varias competencias en 2026 y necesita de mucho recambio en el plantel.