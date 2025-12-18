Estrenos de cine: llega la nueva entrega de "Avatar", dirigida por James Cameron

jueves 18 de diciembre de 2025
Luz, cámara, acción.

Los estrenos de cine traen la nueva entrega de "Avatar", de James Cameron, junto con otras películas, como un drama francés y una de animación.

Netflix presenta una nuea Cenicienta. 
Netflix prepara una película con una reversión del cuento de la Cenicienta

Falleció Héctor Alterio a los 96 años. 
Tristeza.

Falleció el reconocido actor de cine Héctor Alterio a los 96 años

Director: James Cameron.

Elenco: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jamie Flatters, Bailey Bass, Jack Champion, Duane Evans Jr., Trinity Bliss.

Síntesis: tercera entrega de la saga Avatar de James Cameron. De regreso en la luna Pandora, donde viven las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na'vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y en esta entrega seguirían las aventuras de los hijos de Jake Sully y Neytiri. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

Otros estrenos de cine

Madame Violet

Director: Éric Besnard.

Elenco: Alexandra Lamy como Louise Violet, junto a Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémy Lopez, Patrick Pineau, Annie Mercier, Julie Moulier.

Síntesis: en la Francia rural de 1889, una maestra llega con la misión de implementar la educación obligatoria y gratuita en un pueblo que rechaza el cambio y prioriza el trabajo en el campo. Poco a poco, gracias a su vocación y perseverancia, logra ganarse la confianza de la comunidad y abrir la primera escuela, que cambiará la vida de los niños para siempre. (Drama, Francia).

Estrenos de cine: "Norberto", una película de animación.

Norberto

Director: José Corral Llorente.

Síntesis: Norberto es un espía incompetente de una nación gris, burocrática y triste. Sus gobernantes sueñan con conquistar a su vecino colorido: un país pequeño y alegre donde todo funciona al revés, en total y absurdo caos, algo que hace terriblemente felices a sus habitantes. A pesar de su total inutilidad, Norberto se convertirá en una pieza clave para desbaratar los planes de su propio gobierno. Acompañado de sus estrambóticos compañeros, compartirá aventuras, diversión y peligros en un intento de salvar a Colorlandia y, ante todo, en una búsqueda de su propia felicidad. (Animación, Argentina, España).

