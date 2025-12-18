Estrenos de cine: llega la nueva entrega de "Avatar", dirigida por James Cameron

Elenco: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jamie Flatters, Bailey Bass, Jack Champion, Duane Evans Jr., Trinity Bliss.
Síntesis: tercera entrega de la saga Avatar de James Cameron. De regreso en la luna Pandora, donde viven las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na'vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y en esta entrega seguirían las aventuras de los hijos de Jake Sully y Neytiri. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).
Elenco: Alexandra Lamy como Louise Violet, junto a Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémy Lopez, Patrick Pineau, Annie Mercier, Julie Moulier.
Síntesis: en la Francia rural de 1889, una maestra llega con la misión de implementar la educación obligatoria y gratuita en un pueblo que rechaza el cambio y prioriza el trabajo en el campo. Poco a poco, gracias a su vocación y perseverancia, logra ganarse la confianza de la comunidad y abrir la primera escuela, que cambiará la vida de los niños para siempre. (Drama, Francia).
Director: José Corral Llorente.
Síntesis: Norberto es un espía incompetente de una nación gris, burocrática y triste. Sus gobernantes sueñan con conquistar a su vecino colorido: un país pequeño y alegre donde todo funciona al revés, en total y absurdo caos, algo que hace terriblemente felices a sus habitantes. A pesar de su total inutilidad, Norberto se convertirá en una pieza clave para desbaratar los planes de su propio gobierno. Acompañado de sus estrambóticos compañeros, compartirá aventuras, diversión y peligros en un intento de salvar a Colorlandia y, ante todo, en una búsqueda de su propia felicidad. (Animación, Argentina, España).