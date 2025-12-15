lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025
Luz, cámara, acción.

Cómo es la nueva película de la saga de "Avatar"

El director James Cameron adelantó algunos detalles de lo que será la nueva película de la saga “Avatar”, que se estrena el jueves en Argentina.

"Esta entrega aborda asuntos universales que están relacionadas con la experiencia humana, como la familia, la identidad, qué puedes hacer por la comunidad a la que decides pertenecer", declaró James Cameron.

En la película"vemos problemas fundamentales de nuestro día a día", abundó el director, quien comparó el recorrido de Jake Sully (interpretado por Sam Worthington) como el de un padre de familia que viene de fuera y tiene que adaptarse a un nuevo lugar junto a la especie Na'vi.

"Podemos verlos como una familia de refugiados, como una familia desplazada, las personas pueden compararlo con algo humano", señaló el realizador.

James Cameron habló de su película de Avatar

La tercera película del universo Avatar cuenta con dos nuevos clanes Na'vi, el Pueblo de Ceniza y los Comerciantes del Viento, y es cinco minutos más larga que 'The Way of Water' ('El sentido del agua'), que duraba 3 horas y 12 minutos.

El elenco cuenta con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jamie Flatters, Bailey Bass, Jack Champion, Duane Evans Jr., Trinity Bliss, entre otros.

James Cameron, en pleno rodaje de la nueva película de Avatar.

La tercera entrega de la saga Avatar de James Cameron está regreso en la luna Pandora, donde viven las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na'vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y en esta entrega seguirían las aventuras de los hijos de Jake Sully y Neytiri.

El nuevo film de Avatar sucede después de los eventos de 'The Way of Water' (2022), una película que recaudó 2.320 millones de dólares, mientras que la cinta original, 'Avatar' (2009), llegó a los 2.923 millones, lo que la convierte en la más taquillera de la historia.

