lunes 08 de diciembre de 2025
Escribinos
8 de diciembre de 2025
Prendé la tele.

Paramount estrena la nueva película de "Los Pitufos"

Paramount suma a su catálogo la película de “Los Pitufos”, que cuenta con las voces originales de Rihanna y otras grandes celebridades.

Por Diario La Unión
Los Pitufos, renovados.&nbsp;

Los Pitufos, renovados. 

La película musical cuenta con las voces de Rihanna, John Goodman y otras celebridades en su versión original. El mundo pitufo vuelve a agitarse: Papá Pitufo está en peligro y toda la aldea azul deberá unirse para emprender una misión de rescate tan emocionante como entrañable. Así se presenta la nueva película “Los Pitufos”, que aterriza en Paramount +.

Lee además
Preparan una serie de Diego Maradona. 
Lo que vendrá.

Cómo será la serie de animación sobre Diego Maradona
Estrenos de cine: llega la película Beso de tres. 
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción
Embed

Con su clásico encanto y una historia que combina acción, ternura y muchos momentos “pitufantásticos”, la película promete convertirse en un plan ideal para disfrutar en familia.

El adorable grupo de héroes azules se enfrenta a nuevos desafíos, pruebas inesperadas y villanos que pondrán a prueba su valentía, todo mientras mantienen intacto el corazón y la amistad que caracterizan a la franquicia.

Los Pitufos, un clasico

Los Pitufos es una serie de historietas juveniles belgas creada por Peyo en 1958 que cuenta la historia de un pueblo imaginario de pequeñas criaturas azules que viven en un pueblo de hongos en medio de un vasto bosque.

También es una serie de dibujos animados que sigue a una comunidad de pequeñas criaturas azules que viven en casas de hongos en un bosque.

image
Los Pitufos, renovados, en Paramount.

Los Pitufos, renovados, en Paramount.

Sus aventuras se centran en la lucha por evitar al malvado hechicero Gargamel y a su gato Azrael, quienes buscan capturarlos. La serie se caracteriza por tener personajes con personalidades diversas y explora sus interacciones, amistades y desafíos a través de episodios.

Cada episodio presenta una aventura distinta, con los pitufos ideando planes para escapar de los ataques de Gargamel y Azrael o resolviendo algún problema dentro de su propia comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Cómo será la serie de animación sobre Diego Maradona

Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción

Cómo fue la presentación del documental de Lali en Netflix

Aseguran que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se reconciliaron

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
José María Muscari y su elenco. 
Sobre las tablas.

Cómo será "El divorcio del año", la nueva obra de teatro se Muscari

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, ¿juntos? 
¿Qué onda?

Aseguran que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se reconciliaron

Por  Diario La Unión