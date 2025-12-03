Estrenos de cine: una película de terror, una comedia y dos films de acción

Entre los estrenos de cine del primer jueves de diciembre se encuentra la película de terror "Five Nights At Freddy’s 2" , el film en clave de comedia "Beso de tres" y los títulos de acción "Fue solo un accidente" y "Escape explosivo".

Beso de Tres

Director: Chad Hartigan.

Elenco: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King, Ruby Cruz.

Síntesis: en una noche fatídica, las estrellas parecen alinearse para Connor -un joven amable y sencillo- cuando su amor platónico de siempre, la eléctrica e irreverente Olivia, los conduce a un trío con Jenny, una dulce y atractiva desconocida. El encuentro enciende una relación entre Connor y Olivia, y su amor crece rápidamente hasta el punto de planear una vida juntos. Pero su feliz romance pronto se derrumba cuando Jenny reaparece en sus vidas, arrastrando a los tres hacia un difícil y enmarañado viaje hacia la verdadera responsabilidad y la madurez. (Comedia, Estados Unidos).

Dos estrenos de cine a pura acción

Fue solo un accidente

Director: Jafar Panahi.

Elenco: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten.

Síntesis: cuando un mecánico de autos se encuentra con el hombre que pudo haber sido su torturador en prisión, lo secuestra para vengarse. Pero como la única pista sobre la identidad de Eghbal es el chirrido de su pierna protésica, Vahid recurre a otras víctimas ya liberadas para confirmarlo. Y el peligro no hace más que aumentar. (Drama, Irán, Francia).

Escape explosivo

Director: George Huang.

Elenco: Luke Evans, Sung Kang, Lun-Mei Gwei.

Síntesis: hace 15 años John Lawlor, un agente de la DEA y Joey Kwang, una de las mejores "transportistas" se enamoraron. Ahora, el destino pone a Joey y John en rumbo de colisión durante un fin de semana en Taipei. (Acción, Taiwan, Francia).