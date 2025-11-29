HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"

“El caballero de los siete reinos”, en HBO.

En el contexto de la presentación que se llevó a cabo en Nueva York, Casey Bloys, presidente y CEO de Contenido de HBO y HBO Max, anunció oficialmente la renovación de las dos series del universo de “Juego de tronos” extendiendo ambas producciones hasta 2028.

Luz, cámara, acción. Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

Luz, cámara, acción. La última entrega de la saga de "El Conjuro" se estrena en HBO MAX

Del mundo de Westeros llega una entrañable historia centrada en las aventuras de un dúo inesperado. La primera entrega debutará el domingo 18 de enero y la segunda temporada llegará en 2027.

El reparto de la primera temporada incluye a Peter Claffey como Ser Duncan «Dunk» el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks. George R. R. Martin es el cocreador y productor ejecutivo junto a Ira Parker quien también es Showrunner.

image La historia de “Game of Thrones” sigue en HBO.

"HOUSE OF THE DRAGON", HBO

Basada en “Fire & Blood” de George R.R. Martin, la serie, situada 200 años antes de los eventos de Juego de tronos, narra la historia de la Casa Targaryen. La tercera temporada de “House of the Dragon” debutará en el verano de 2026. Antes de este estreno, se confirmó la renovación para una cuarta temporada, prevista para 2028.

El elenco de la tercera temporada incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Ryan Condal es creador, showrunner y productor ejecutivo. George R.R. Martin es el cocreador y productor ejecutivo.