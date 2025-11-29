HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"

HBO Max anunció oficialmente que “El caballero de los siete reinos” fue renovada para una segunda temporada, mientras que “House of the Dragon”, confirma su cuarta temporada. Se trata de dos series que pertenecen al universo de “Game of Thrones”.
Las series “El caballero de los siete reinos” y “House of the Dragon”, vinculadas a “Juego de Tronos”, tendrán nuevas temporadas en HBO Max.
En el contexto de la presentación que se llevó a cabo en Nueva York, Casey Bloys, presidente y CEO de Contenido de HBO y HBO Max, anunció oficialmente la renovación de las dos series del universo de “Juego de tronos” extendiendo ambas producciones hasta 2028.
Del mundo de Westeros llega una entrañable historia centrada en las aventuras de un dúo inesperado. La primera entrega debutará el domingo 18 de enero y la segunda temporada llegará en 2027.
El reparto de la primera temporada incluye a Peter Claffey como Ser Duncan «Dunk» el Alto, Dexter Sol Ansell como Egg, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor y Daniel Monks. George R. R. Martin es el cocreador y productor ejecutivo junto a Ira Parker quien también es Showrunner.
Basada en “Fire & Blood” de George R.R. Martin, la serie, situada 200 años antes de los eventos de Juego de tronos, narra la historia de la Casa Targaryen. La tercera temporada de “House of the Dragon” debutará en el verano de 2026. Antes de este estreno, se confirmó la renovación para una cuarta temporada, prevista para 2028.
El elenco de la tercera temporada incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.
Ryan Condal es creador, showrunner y productor ejecutivo. George R.R. Martin es el cocreador y productor ejecutivo.