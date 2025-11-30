domingo 30 de noviembre de 2025
Escribinos
30 de noviembre de 2025
Prendé la tele.

Todas las series llegan en diciembre a Universal TV

La plataforma Universal TV renovó las temporadas de algunas series clásicas y sumó grandes estrenos para cerrar el 2025 con las mejores propuestas.

War of theKingdoms, una de las de series nuevas de Universal TV.

War of the Kingdoms, una de las de series nuevas de Universal TV.

A Universal TV llegan en diciembre arriban las series como la imponente épica War of the Kingdoms, un espectáculo visual lleno de aventuras y personajes fascinantes; además, la divertida comedia MacGruber desembarca con su primera temporada, The Ex-Wife regresa con la segunda entrega de su atrapante historia, y The Couple Next Door vuelve con una nueva historia seductora y atrapante.

THE EX-WIFE (SEGUNDA TEMPORADA) ESTRENO 4 DE DICIEMBRE

Lee además
Gimena Accardi, cerca de un rapero. 
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Estrenos de cine: llega Zootopia 2.
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

La anticipada segunda temporada de The Ex-Wife, el thriller psicológico basado en la popular novela de Jess Ryder, regresa muy pronto con los protagónicos de Tom Mison (Watchmen), Céline Buckens (Showtrial) y Katie McGrath (Supergirl).

WAR OF THE KINGDOMS (LA GUERRA DE LOS REINOS) ESTRENO 14 DE DICIEMBRE

Este 14 de diciembre desembarca la serie alemana War of the Kingdoms, una nueva de las nuevas series de la plataforma, con una ficción impactante de seis episodios que combina enfrentamientos épicos, romances inolvidables y conflictos de intereses en un escenario imponente.

Adaptada de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, Hagen von Tronje, War of the Kingdoms también tiene su origen en Nibelungenlied, el cantar de gesta de origen germánico que inspiró la saga The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien.

image
Nuevas series en Universal TV.

Nuevas series en Universal TV.

MACGRUBER ESTRENO 17 DE DICIEMBRE EN UNIVERSAL TV

Llega la primera temporada de la divertida serie comedia de acción MacGruber, creada por el protagonista Will Forte (The Lego Movie 2: The Second Part, The Four Seasons) junto a los showrunners y guionistas Jorma Taccone (Popstar: Never Stop Never Stopping) y John Solomon (The Last Man on Earth), quienes concibieron una irresistible parodia de la serie de acción de los 80, MacGyver.

THE COUPLE NEXT DOOR (SEGUNDA TEMPORADA) ESTRENO 26 DE DICIEMBRE

El atrapante thriller psicológico, basado en la novela holandesa Nieuwe Buren, está de regreso con su esperada segunda temporada que volverá a tener a la audiencia en vilo con una nueva historia en la que los celos, las intrigas y los secretos son moneda corriente entre sus personajes.

Temas
Seguí leyendo

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Estrenos de cine: "Zootopia 2" y otros títulos renuevan la cartelera

El Cine Club Turdera tendrá su última función del año

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Pamela David y su hermana.  video
Rescate emotivo.

La historia de la hermana desconocida de Pamela David

Las más leídas

Te Puede Interesar

War of theKingdoms, una de las de series nuevas de Universal TV.
Prendé la tele.

Todas las series llegan en diciembre a Universal TV