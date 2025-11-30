Todas las series llegan en diciembre a Universal TV

A Universal TV llegan en diciembre arriban las series como la imponente épica War of the Kingdoms, un espectáculo visual lleno de aventuras y personajes fascinantes; además, la divertida comedia MacGruber desembarca con su primera temporada, The Ex-Wife regresa con la segunda entrega de su atrapante historia, y The Couple Next Door vuelve con una nueva historia seductora y atrapante.

La anticipada segunda temporada de The Ex-Wife, el thriller psicológico basado en la popular novela de Jess Ryder, regresa muy pronto con los protagónicos de Tom Mison (Watchmen), Céline Buckens (Showtrial) y Katie McGrath (Supergirl).

Este 14 de diciembre desembarca la serie alemana War of the Kingdoms, una nueva de las nuevas series de la plataforma, con una ficción impactante de seis episodios que combina enfrentamientos épicos, romances inolvidables y conflictos de intereses en un escenario imponente.

Adaptada de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, Hagen von Tronje, War of the Kingdoms también tiene su origen en Nibelungenlied, el cantar de gesta de origen germánico que inspiró la saga The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien.

image Nuevas series en Universal TV.

MACGRUBER ESTRENO 17 DE DICIEMBRE EN UNIVERSAL TV

Llega la primera temporada de la divertida serie comedia de acción MacGruber, creada por el protagonista Will Forte (The Lego Movie 2: The Second Part, The Four Seasons) junto a los showrunners y guionistas Jorma Taccone (Popstar: Never Stop Never Stopping) y John Solomon (The Last Man on Earth), quienes concibieron una irresistible parodia de la serie de acción de los 80, MacGyver.

THE COUPLE NEXT DOOR (SEGUNDA TEMPORADA) ESTRENO 26 DE DICIEMBRE

El atrapante thriller psicológico, basado en la novela holandesa Nieuwe Buren, está de regreso con su esperada segunda temporada que volverá a tener a la audiencia en vilo con una nueva historia en la que los celos, las intrigas y los secretos son moneda corriente entre sus personajes.