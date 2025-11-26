Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Separada de Nico Vázquez y mientras se prepara para el lanzamiento de su nuevo proyecto cinematográfico, Gimena Accardi vuelve a ser noticia luego de ser vista a los besos con el rapero Seven Kayne, luego de los rumores de romance entre ambos.

Este jueves en Arriba Argentinos, en la pantalla de El Trece, May Martorelli contó todo sobre el rodaje que une a la actriz y dejó abierta una pregunta inevitable sobre un posible romance entre ambos artistas.

La periodista presentó imágenes donde se la ve a la actriz besándose con enorme pasión con su compañero de elenco.

“¡Le come la boca! Se acerca, le agarra la cara con pasión y le da un beso… ¡Oh, Dios!”, exclamó la periodista al describir la escena que disparó las versiones.

GIMENA ACCARDI Y UN ROMANCE EN LA PANTALLA

Gimena Accardi es la codirectora y protagoniza “TILF”, una película que fue definida como un una suerte de drama erótico. La historia sigue el vínculo prohibido entre una profesora y su alumno. Y hasta el eslogan deja poco lugar a la imaginación: “A veces, la moral es el disfraz del deseo”.

La periodista explicó que Seven Kayne, de 26 años, es uno de los artistas urbanos más cercanos a Duki, y que viene de una gira internacional con su proyecto Transmutación por España, México y Argentina.

image Gimena Accardi, cerca de un rapero.

Mientras que el emergente artista desembarca como protagonista de esta historia “que va a ser un fuego”, como adelantaron en el estudio. “¿Ella escribió el guion y decidió besarlo en esa escena? Bueno… puede pasar”, deslizó la periodista entre risas.

Además, May reveló que cuando la actriz compartió los primeros flyers de la película, Nico Vázquez, su ex, comentó el posteo. Si bien todavía no hay confirmación oficial, en el ciclo de eltrece aseguraron que la relación podría blanquearse en cualquier momento. “Es cuestión de días para que se confirme”, cerró Martorelli.