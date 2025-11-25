Qué dijo Wanda Nara cuando Maxi López cantó "Mentirosa" en MasterChef Celebrity

En la noche de beneficios, los participantes de Masterchef Celebrity debieron cocinar mientras eran llamados a cantar distintos temas junto al músico invitado, Ariel Puchetta, vocalista del grupo Ráfaga, generando una nueva situación picante entre Wanda Nara y Maxi López.

Cuando llegó el turno de Maxi López , descubrió que le tocó cantar "Mentirosa" de Ráfaga y no dudó en cantársela directamente a Wanda Nara.

Posteriormente, cuando Maxi presentó su plato, los chefs comenzaron a darle la devolución al participante y en un momento Damián Betular tomó la palabra.

"Estás a un nivel de sabores extraordinario… ponete un restaurante", dijo y rápidamente, Wanda Nara reveló: "Fuimos socios de un restaurante vos y yo. Después se disolvió la sociedad conyugal y todas las sociedades que teníamos".

MAXI LÓPEZ GANÓ SU PRIMERA MEDALLA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Maxi López, uno de los grandes protagonistas de Masterchef Celebrity Argentina, ganó una medalla por primera vez y fue nada más ni nada menos que dorada.

La consigna del programa 28 se trató de comida para una noche de karaoke entre amigos, y al exfutbolista le tocó realizar un plato de alitas de pollo glaseadas y revuelto gramajo.

Para lo segundo, Maxi contó que acató el consejo que le dio Germán Martitegui de separar las yemas hasta el final para que los huevos queden más cremosos.

La primera devolución fue positiva, ya que Germán le indicó a Maxi que todo en las alitas era maravilloso. "El revuelto tiene el punto correcto, muy buen sabor, quizás me gustaría que las papas estén más crocantes", añadió el chef.

Donato de Santis aseguró que el ex de Wanda Nara "hizo un clic" hace tiempo en la competencia y que se nota tanto su esmero como su avance en la cocina. Si bien el revuelto le pareció "pastoso", elogió el gusto y la condimentación del mismo.

"Estás en un nivel de sabores extraordinario. Ponete un restaurante", le dijo Damián Betular a Maxi, para que luego Wanda Nara revele que hubo un tiempo en el que fueron socios en un proyecto gastronómico. López finalmente dedicó su buena presentación a sus hijos.