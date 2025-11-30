domingo 30 de noviembre de 2025
30 de noviembre de 2025
Homicidio.

Lomas de Zamora: detuvieron a dos hermanos por el crimen de un joven

A partir de una nueva pista, la DDI de Lomas de Zamora realizó allanamientos y arrestó a los presuntos autores intelectuales del homicidio.

Uno de los detenidos por el homicidio.

Uno de los detenidos por el homicidio.

Detuvieron a dos hermanos por el crimen de Nicolás Galeano, el joven de 26 años que había sido asesinado a balazos a fines de julio en la localidad de Villa Centenario. La DDI de Lomas de Zamora los arrestó a partir de una nueva pista.

El caso no tenía detenidos, ya que el único imputado, que se creía que era el autor del disparo mortal, había sido liberado por falta de pruebas. Sin embargo, la investigación continuó gracias al testimonio de una persona que aportó nuevas pistas.

Nicolás Galeano tenía 26 años.
El testigo señaló que Galeano se dedicaba al narcomenudeo y que había tenido un conflicto con dos hermanos, quienes manejaban la venta de drogas en la zona. Sostuvo que la banda envió a tres hombres a la casa de la víctima para robarle estupefacientes. Según su relato, Nicolás se resistió y le dispararon.

Dos hermanos detenidos

detenida ddi
Joven detenida por la DDI de Lomas de Zamora.

Joven detenida por la DDI de Lomas de Zamora.

Tras identificar a los dos hermanos, la Policía realizó varios allanamientos para encontrarlos. Hubo cuatro operativos simultáneos en domicilios de Lomas de Zamora y Lanús, donde hallaron a H.A.E., de 37 años, y a su hermana K.A.E, de 29.

Los uniformados secuestraron una pistola con dos cargadores y 18 balas calibre 9 milímetros, varios envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un celular. Se investigará si la bala que mató a Galeano corresponde con el arma de fuego incautada en estos allanamientos.

Por el momento, los hermanos quedaron acusados de “infracción a la Ley 23.737” y “tenencia ilegal de arma de guerra”. La Policía sigue buscando a los autores materiales del ataque, mientras investiga el vínculo real de los dos hermanos con el homicidio.

El homicidio de Nicolás Galeano

Nicolás Galeano tenía 26 años.
Nicolás Galeano tenía 26 años.
Nicolás Galeano tenía 26 años.

Todo ocurrió el 30 de julio pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Magin Roca al 700, en Villa Centenario. De acuerdo a los testimonios de los familiares de Galeano, una pareja (presuntamente, los dos hermanos) se acercó al lugar, donde se originó una discusión.

En esa gresca, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima a corta distancia, provocándole la muerte. El caso tenía como principal sospechoso a un hombre de 33 años, quien finalmente fue liberado por falta de pruebas.

