Cómo será la serie de animación sobre Diego Maradona

Reliance Animation prepara una serie de animación basada en la vida y carrera Diego Maradona , que cuenta con el apoyo de la familia y de los gestores oficiales del legado del “10” y el proyecto está concebido como un repaso a los momentos claves de su trayectoria con un enfoque accesible para el público juvenil.

Según informa Variety, la producción se encuentra en fase de desarrollo y ya ha cerrado los acuerdos necesarios para recrear al 10 en clave de animación.

Todavía no se anunció el equipo creativo ni la ventana de estreno, pero la ficción se estrenará a escala mundial tanto en plataformas de streaming como en cadenas de televisión.

La serie nace de un acuerdo entre Reliance Animation y Sattvica SA, la empresa argentina que gestiona el legado y los derechos de propiedad intelectual del argentino, en una operación mediada por Bridge Marketing Group Inc., agente global de licencias de la marca Maradona.

La alianza otorga a la productora india la posibilidad de recrear tanto Diego Maradona como a las figuras clave de su vida deportiva y personal, desde sus orígenes en Fiorito hasta el estrellato mundial.

image Preparan una serie de animación de Diego Maradona.

La participación de Sattvica SA supone la implicación directa de las hermanas de Maradona, que quisieron respaldar públicamente la noticia.

Rita Maradona, en representación de la compañía, ha expresado así el entusiasmo familiar: "Las hermanas de Diego estamos muy felices y orgullosas de este nuevo proyecto con el que buscaremos llegar al público infantil y que todos los niños del mundo conozcan a nuestro hermano".

"Estamos encantados de llevar la extraordinaria historia de Diego Maradona a una nueva generación a través de la animación. Su viaje de resiliencia, pasión y logro trasciende el deporte, y creemos que inspirará a audiencias de todo el mundo", dijo Shibasish Sarkar, consejero delegado de Reliance Entertainment, subrayado el carácter inspirador que se pretende dar a la serie.