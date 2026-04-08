Susto en Banfield: el micro de Vasco da Gama se metió en contramano frente a un colegio

El micro que trasladaba al plantel de Vasco da Gama se metió en contramano por las calles de Banfield y pasó frente a un colegio, justo en el horario de salida de los estudiantes. La peligrosa maniobra quedó filmada.

Este martes, el equipo brasileño visitó Banfield para jugar contra Barracas Central , que hace de local en el Estadio Florencio Sola en los partidos de la Copa Sudamericana. Al no conocer la zona, el micro que trasladaba a la delegación de Vasco da Gama cometió un grave error que pudo haber terminado mal.

Accidente. Es de Lomas y protagonizó un terrible choque entre un micro y un camión en la ruta

Casi una tragedia. Un micro con hinchas de Chaco For Ever quedó incrustado en el bajo nivel de Banfield

En el intento de ir hacia el estadio de Banfield, el micro ingresó por la calle Peña en contramano y pasó por la puerta del Colegio Westminster , en el momento que los estudiantes de primaria salían de clases.

Si bien algunos se lo tomaron con humor, varios padres se preocuparon por la gravedad de la situación, ya que la mala maniobra del micro pudo haber terminado en una tragedia.

SUSTO EN BANFIELD: El micro del Vasco da Gama, que iba al Estadio Florencio Sola, se metió en contramano y pasó frente al Colegio Westminster, justo en el horario de salida de los estudiantes. pic.twitter.com/QKUraeVLE9

Afortunadamente, el desvío del micro no ocasionó accidentes ni dejó personas heridas, aunque puso en discusión la eficacia de los protocolos de traslado de los equipos a la cancha de Banfield.

Otro micro accidentado

Embed - Diario La Union on Instagram: "El colectivo impactó contra un puente luego de un partido de Copa Argentina. Hubo tres personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de Llavallol, y Gandulfo." View this post on Instagram

La semana pasada, un micro que transportaba hinchas de Chaco For Ever protagonizó un fuerte choque contra el paso bajo nivel de Rincón-Vieytes, en el centro de Banfield.

El accidente ocurrió minutos después del partido que los chaqueños jugaron contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina en el Estadio Florencio Sola. El colectivo quedó incrustado en el túnel, y como consecuencia del impacto, tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Llavallol y el Gandulfo, según detallaron fuentes oficiales a La Unión.