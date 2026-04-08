Susto en Banfield: el micro de Vasco da Gama se metió en contramano frente a un colegio

El micro que trasladaba al plantel de Vasco da Gama se metió en contramano por las calles de Banfield y pasó frente a un colegio, justo en el horario de salida de los estudiantes. La peligrosa maniobra quedó filmada.
Llevaba al equipo brasileño al estadio de Banfield para jugar con Barracas Central. Ingresó de manera incorrecta y puso en alerta a padres y alumnos.
El micro que trasladaba al plantel de Vasco da Gama se metió en contramano por las calles de Banfield y pasó frente a un colegio, justo en el horario de salida de los estudiantes. La peligrosa maniobra quedó filmada.
Este martes, el equipo brasileño visitó Banfield para jugar contra Barracas Central, que hace de local en el Estadio Florencio Sola en los partidos de la Copa Sudamericana. Al no conocer la zona, el micro que trasladaba a la delegación de Vasco da Gama cometió un grave error que pudo haber terminado mal.
En el intento de ir hacia el estadio de Banfield, el micro ingresó por la calle Peña en contramano y pasó por la puerta del Colegio Westminster, en el momento que los estudiantes de primaria salían de clases.
Si bien algunos se lo tomaron con humor, varios padres se preocuparon por la gravedad de la situación, ya que la mala maniobra del micro pudo haber terminado en una tragedia.
Afortunadamente, el desvío del micro no ocasionó accidentes ni dejó personas heridas, aunque puso en discusión la eficacia de los protocolos de traslado de los equipos a la cancha de Banfield.
La semana pasada, un micro que transportaba hinchas de Chaco For Ever protagonizó un fuerte choque contra el paso bajo nivel de Rincón-Vieytes, en el centro de Banfield.
El accidente ocurrió minutos después del partido que los chaqueños jugaron contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina en el Estadio Florencio Sola. El colectivo quedó incrustado en el túnel, y como consecuencia del impacto, tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Llavallol y el Gandulfo, según detallaron fuentes oficiales a La Unión.