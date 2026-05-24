Migue Granados reveló que le pondrá voz a un personaje de Toy Story 5

A siete años del estreno de "Toy Story 4" que parecía ser el final de la historia, dentro de poco llegará a las salas de cine la quinta parte. También se confirmó que Migue Granados le pondrá la voz a un personaje de la película.

La película, producida por Disney y Pixar, tiene fecha de estreno prevista para el 17 de junio. Pero antes de eso, el Migue Granados cumplió uno de sus sueños.

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''Dr. Locuaz'': Porque Migue Granados va a participar de Toy Story 5 poniéndole la voz a un Maní Mexicano https://t.co/9WrbZsjVam pic.twitter.com/WSpwQK1sXl

El conductor de Olga siempre manifestó su fanatismo absoluto por la saga, y ahora asume la responsabilidad de darle la voz a Dr. Locuaz . Se trata de un personaje miedoso y paranoico, que le tiene pánico a los avances de la tecnología.

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El propio Migue Granados viajó a San Francisco para recorrer las instalaciones centrales de Pixar. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje", un especial de "Soñé que Volaba" que se emitió por Olga, mostraron las imágenes que el conductor capturó desde los estudios.

"Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa", aseguró sobre el personaje que le tocó doblar.