domingo 24 de mayo de 2026
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24 de mayo de 2026
Sueño cumplido.

Migue Granados reveló que le pondrá voz a un personaje de Toy Story 5

Migue Granados le podrán la voz a uno de los personajes de la quinta parte de la película “Toy Story”, que se estrenará en pocas semanas.

Migue Granados cumplió un sueño.&nbsp;

Migue Granados cumplió un sueño. 

La película, producida por Disney y Pixar, tiene fecha de estreno prevista para el 17 de junio. Pero antes de eso, el Migue Granados cumplió uno de sus sueños.

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Migue Granados será el Dr. Locuaz

El conductor de Olga siempre manifestó su fanatismo absoluto por la saga, y ahora asume la responsabilidad de darle la voz a Dr. Locuaz. Se trata de un personaje miedoso y paranoico, que le tiene pánico a los avances de la tecnología.

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El propio Migue Granados viajó a San Francisco para recorrer las instalaciones centrales de Pixar. Durante la emisión de "Toy Story: El Viaje", un especial de "Soñé que Volaba" que se emitió por Olga, mostraron las imágenes que el conductor capturó desde los estudios.

"Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa", aseguró sobre el personaje que le tocó doblar.

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