Un incendio destruyó una casa en Lomas de Zamora: empezó por una estufa

Tuvieron que sacar los muebles quemados a la vereda.

Un incendio destruyó una casa en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora . El fuego fue provocado por un inconveniente con una estufa.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 20 de junio al 2300 . Mientras la gran mayoría de vecinos lomenses preparaban para el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, una familia perdió su casa en un terrible incidente.

Un taller de costura. Feroz incendio durante el partido de Argentina: una casa de Budge quedó casi destruida

Según pudo averiguar La Unión , el incendio comenzó en el garaje de la casa. En este lugar había una salamandra . Un inconveniente con el artefacto provocó un importante foco ígneo que se expandió a otra habitación.

En el lugar se organizó un amplio operativo de asistencia. Intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción.

El incendio provocó importantes pérdidas materiales. El fuego arrasó con muebles, ropa, electrodomésticos, puertas y ventanas. Los vecinos y el personal interviniente tuvieron que sacar todos los elementos quemados a la vereda. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

La estructura de la casa no tenía rajaduras y aparentemente, no habría peligro de derrumbe. Sin embargo, quienes vivían en la propiedad deberán afrontar la reconstrucción total de la misma.

El personal de Defensa Civil solicitó un camión para poder retirar todo lo que se quemó de adentro de la vivienda.

Consejos de los Bomberos de Lomas

Cuartel Central de los Bomberos en Lomas Centro.

En esta época de frío, los Bomberos de Lomas suelen asistir a emergencias relacionadas a la calefacción. Cortocircuitos con estufas, accidentes con el gas, calderas que fallan, aires que se queman: todo termina en un incendio o, peor, en una intoxicación por monóxido de carbono. Ante esta situación, dejaron una serie de consejos para calefaccionar el hogar.

Se recomienda utilizar solamente artefactos de tiro balanceado especialmente en ambientes poco ventilados.

Hacer revisar cada año los artefactos de calefacción por personal matriculado.

Alejar objetos que puedan quemarse a una distancia prudencial de nuestro artefacto de calefacción.

Cerrar llave de garrafas cuando estas no se utilicen.

No utilizar hornallas, horno ni fuego directo como medio de calefacción.

Nunca dejar estufas y calefactores sin supervisión.

No dejar velas sin supervisión antes de salir o irse a dormir.

¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?

Dolor de cabeza.

Náuseas/vómitos.

Mareos/cansancio.

Debilidad/Pérdida del conocimiento.

¿Cómo actuar ante estos síntomas?

Ventilar el ambiente.

Asistir a personas que necesiten ayuda y retirarlas del ambiente contaminado.

Contactar al sistema de emergencia o acudir al hospital.

Cómo contactar a los Bomberos de Lomas