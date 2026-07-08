Feroz incendio durante el partido de Argentina: una casa de Budge quedó casi destruida

El incendio se desató mientras la Selección Argentina jugaba contra Egipto en el Mundial 2026.

Un feroz incendio destruyó gran parte de una vivienda donde funcionaba un taller de costura en Ingeniero Budge , donde los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora movilizaron un importante operativo para apagar el fuego mientras se jugaba el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

El hecho ocurrió el pasado martes al mediodía en una casa ubicada sobre la avenida Medrano al 4300. Hasta allí acudieron dos dotaciones con ocho bomberos, que trabajaron intensamente durante casi dos horas para evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades linderas.

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De acuerdo con la información aportada de manera oficial a La Unión , el siniestro afectó tres ambientes de la vivienda, donde además funcionaba un taller de costura, provocando daños de enorme magnitud. Las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.

A pesar de la violencia del incendio, no se registraron personas heridas, ya que los ocupantes lograron ponerse a resguardo mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

El incendio destruyó tres ambientes de la casa.

El origen del incendio

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Las pericias correspondientes buscarán establecer cómo comenzaron las llamas y determinar si el incendio se produjo por un desperfecto eléctrico, un accidente u otra circunstancia.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, ya que ocurrió en pleno mediodía y mientras gran parte de la comunidad seguía el partido de la Selección Argentina por el Mundial.