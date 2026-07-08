miércoles 08 de julio de 2026
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8 de julio de 2026
Un taller de costura.

Feroz incendio durante el partido de Argentina: una casa de Budge quedó casi destruida

Ocurrió mientras se disputaba el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto por el Mundial 2026. Los Bomberos de Lomas trabajaron durante casi dos horas.

El incendio se desató mientras la Selección Argentina jugaba contra Egipto en el Mundial 2026.

El incendio se desató mientras la Selección Argentina jugaba contra Egipto en el Mundial 2026.

En pocas palabras

  • Incendio en Ingeniero Budge: Una casa utilizada como taller de costura fue destruida en un feroz incendio mientras se disputaba el partido de Argentina.
  • Operativo de Bomberos: Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron durante casi dos horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran a propiedades linderas.
  • Sin heridos: A pesar de la magnitud del siniestro, que afectó tres ambientes de la vivienda, no se registraron personas lesionadas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Un feroz incendio destruyó gran parte de una vivienda donde funcionaba un taller de costura en Ingeniero Budge, donde los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora movilizaron un importante operativo para apagar el fuego mientras se jugaba el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

El hecho ocurrió el pasado martes al mediodía en una casa ubicada sobre la avenida Medrano al 4300. Hasta allí acudieron dos dotaciones con ocho bomberos, que trabajaron intensamente durante casi dos horas para evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades linderas.

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De acuerdo con la información aportada de manera oficial a La Unión, el siniestro afectó tres ambientes de la vivienda, donde además funcionaba un taller de costura, provocando daños de enorme magnitud. Las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.

A pesar de la violencia del incendio, no se registraron personas heridas, ya que los ocupantes lograron ponerse a resguardo mientras se desarrollaba el operativo de emergencia.

El incendio destruyó tres ambientes de la casa.

El incendio destruyó tres ambientes de la casa.

El origen del incendio

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Las pericias correspondientes buscarán establecer cómo comenzaron las llamas y determinar si el incendio se produjo por un desperfecto eléctrico, un accidente u otra circunstancia.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, ya que ocurrió en pleno mediodía y mientras gran parte de la comunidad seguía el partido de la Selección Argentina por el Mundial.

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