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19 de junio de 2026

Un incendio provocado por una estufa destruyó dos viviendas en Ingeniero Budge

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron más de tres horas para controlar las llamas y evitar que alcanzaran una tercera propiedad.

Las casas afectadas por el incendio sufrieron graves daños.

Las casas afectadas por el incendio sufrieron graves daños.

Un incendio de importantes dimensiones provocado por una estufa afectó a dos viviendas y generó severos daños materiales, durante la madrugada de este viernes en Ingeniero Budge, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 de la madrugada de este viernes sobre la calle O'Higgins y movilizó a tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que trabajaron intensamente hasta aproximadamente las 8 de la mañana para extinguir las llamas.

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Según informaron fuentes vinculadas al operativo a La Unión, una de las principales preocupaciones durante la emergencia fue evitar que el fuego se propagara a una tercera propiedad lindera, riesgo que finalmente pudo ser controlado.

Incendio (1)
El incendio fue controlado luego de arduas tareas de los bomberos.

El incendio fue controlado luego de arduas tareas de los bomberos.

Los daños provocados por el incendio

En la vivienda principal, las llamas provocaron daños totales en uno de los ambientes y daños parciales en otros dos sectores de la casa.

En tanto, la propiedad ubicada en la parte trasera también sufrió importantes consecuencias. Allí el fuego destruyó por completo uno de los ambientes y ocasionó daños parciales en otro.

Las imágenes registradas tras el siniestro muestran la magnitud de los daños, con habitaciones completamente afectadas por el fuego, el humo y las altas temperaturas.

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