Se prendió fuego un departamento en el centro de Lomas de Zamora y evacuaron a todo el edificio

Un departamento se prendió fuego en el centro de Lomas de Zamora y hubo un amplio operativo en la zona. Los bomberos tuvieron que evacuar a todo el edificio.

El siniestro ocurrió este miércoles sobre la avenida Meeks al 400 , a la altura del cruce con la calle Sixto Fernández . Cerca de las 14, llegó un llamado de emergencia por un incendio en un edificio de tres pisos.

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Por causas que se investigan, uno de los departamentos empezó a prenderse fuego y todos los inquilinos tuvieron que salir de inmediato. Las sirenas de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora empezaron a sonar y los vecinos de la zona céntrica se alarmaron.

El incendio visto por los vecinos de Lomas de Zamora.

Operativo en el lugar del incendio

De inmediato se dirigieron al lugar dos dotaciones y ocho bomberos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría. También intervino personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos del Comando de Patrullas.

En pocos minutos se cortó el tránsito sobre la avenida Meeks para poder llevar a cabo el operativo. Los Bomberos de Lomas procedieron a evacuar a todo el edificio y luego ingresaron a la vivienda afectada.

incendio El incendio dejó importantes pérdidas materiales.

Las llamas afectaron dos ambientes del departamento y hubo varias pérdidas materiales. El fuego alcanzó varios muebles, algunas puertas y distintas pertenencias. Desde Defensa Civil solicitaron una evaluación de la estructura.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio no dejó personas heridas, aunque una mujer fue trasladada a un hospital, con una presunta crisis de nervios.